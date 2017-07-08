دوپینگ دو تکواندوکار ایران مثبت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان هفتمین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاههای آسیا از برخی تکواندوکاران حاضر در این رقابتها آزمایش دوپینگ به عمل آمد که مدتی قبل نتیجه تست دو ورزشکار مثبت اعلام شد.

پس از آنکه نزدیک به هشت ماه قبل، یک عضو تیم ملی از سوی فدراسیون جهانی به دلیل استفاده از مواد ممنوعه با محرومیت سنگین مواجه شد، این دومین بار است که در تکواندو نتیجه آزمایش تکواندوکاران مثبت اعلام می شود که در نوع خود یک آمار بی سابقه در این رشته المپیکی است.

بر همین اساس فدراسیون جهانی با ارسال نامه ای به تهران خواستار توضیح مسئولان فدراسیون تکواندو در این مورد شده است. شنیده می شود یکی از دو تکواندوکار مذکور در ترکیب تیم ملی طی ماه های گذشته موفق به کسب مدال هم شده است.

اینکه مدت محرومیت این دو تکواندوکار چه میزان است و آیا تاثیری در مدال کسب شده دارد یا خیر هنوز مشخص نشده است.