استقراررینگ سیار درکردستان/استان میزبان مسابقات بین المللی می شود

اکبر جوهری وی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه بنده و خانواده علاقه خاصی به رشته بوکس داریم و مدیریت آن در کردستان به ضعف هایی رو به رو بود تصمیم گرفتم که به عنوان کاندید پست ریاست هیات بوکس خود را در انتخابات این هیات ثبت نام کنم.

جوهری ضمن اشاره به اینکه اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان از لحاظ مالی ضعیف است، افزود: ورزش به صنعت و سیاست تبدیل شده است و رئیس هیات باید تیم کاری قدرتمندی را به دور خود جمع کند تا بتواند برای هیات حامیان مالی را جذب کند.

رئیس هیات بوکس استان کردستان با بیان اینکه اردوی تیم ملی بوکس در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: در صورتی که بازیکنان استان بدن به بدن و در تمرینات تیم ملی حضور داشته باشند باعث پیشرفت بازیکنان می شود و در نهایت چنین اردو ها و مسابقاتی باعث قد کشیدن ورزش استان در سطح ملی و بین المللی می شود.

وی افزود: متاسفانه لیگ بوکس به مدت چهار سال تعطیل بوده و هیچ خبری از برگزاری آن از سوی فدراسیون نیست اما امسال مقرر شده است که لیگ نوجوانان برگزار شود که استان کردستان آمادگی خود را برای حضور و حتی میزبانی این مسابقات اعلام کرده است.

جوهری با بیان اینکه هیات بوکس استان کردستان نیازمند حمایت است، گفت: هیات بوکس استان کردستان وضعیت مالی خوبی را به سر نمی برد و متاسفانه از سوی هیچ ارگان دولتی حمایت نشده است.

رئیس هیات بوکس استان کردستان اظهار داشت: گویا در سال ۹۳ لیگ استانی بوکس برگزار شده بود اما به سوی مسابقات دوره ای کشیده شد اما امسال این مسابقات در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان هر ماه در یک استان به منظور کسب تجربه بازیکنان برگزار می شود.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای استان کردستان در رشته بوکس، افزود: در مسابقات لیگ استان کردستان در هر رده یک تیم به عنوان تیم منتخب استان با یکی از استان های صاحب بوکس به منظور کسب تجربه به رقابت می پردازد.

جوهری با بیان اینکه گرفتن میزبانی اردوی تیم ملی در رده بزرگسالان کار سهل و آسانی نیست، گفت: با توجه به اینکه به تازگی کار هیات استان شروع شده است اما میزبانی خوب و در خور بازیکنان را به آنان ارائه دادیم و انتظار داریم که برگزاری این گونه برنامه ها و فعالیت ها در استان کردستان ادامه داشته باشد.

رئیس هیات بوکس استان کردستان از گرفتن میزبانی چندین مسابقه بوکس طی ماه های آینده خبرداد و عنوان کرد: یک دوره مسابقات چند جانبه بین المللی بوکس و مسابقات قهرمانی کشور در رده بزرگسالان در آبان ماه سال جاری در سنندج برگزار می شود.

رئیس هیات بوکس استان کردستان با بیان اینکه در سال گذشته تیم جوانان استان در مسابقات کشوری بر روی سکوی سوم قرار گرفت، عنوان کرد: امسال به دلیل اینکه میزبان مسابقات کشوری هستیم قطعاً قول رفتن روی سکو و کسب نتیجه مطلوب را خواهیم داد.

جوهری به فعالیت های صورت گرفته برای تقویت بخش سخت افزاری هیات بوکس استان کردستان اشاره کرد و افزود: یک دستگاه رینگ سیار به زودی خریداری می شود که در تابستان در فضای باز یک دوره مسابقه را به منظور افتتاح آن برگزار خواهیم کرد.

جوهری با بیان اینکه استعدادیابی از مهمترین فعالیت های هیات بوکس استان کردستان است، گفت: در سال ۹۴ استعداد یابی برای رشته بوکس در سطح مدارس انجام شد و در سال جاری نیز با شروع سال تحصیلی جدید استعدادیابی را در سطح مدارس آغاز خواهیم کرد.

وی با اشاره به موفقیت های ملی و بین المللی ورزشکاران کردستان در رشته بوکس، گفت: در سال گذشته که سال المپیک بود که خوشبختانه ورزشکاران کردستان دانا اسماعیل زاده و آرمین امجدیان برای تیم ملی کشورمان سهمیه المیک را کسب کردند و به همین دلیل هیات تلاش می کند که حمایت ویژه ای از آنها داشته باشد و در کنار این مهم زمینه برای موفقیت های این دو ورزشکار و سایر ورزشکاران نیز فراهم شود.

جوهری با بیان اینکه در دو سال گذشته بوکس استان کردستان در تمام رده های سنی در رقابت های کشوری و منطقه ای بر روی سکو رفته است، افزود: در رده نوجوانان سه مدال، در رده جوانان و بزرگسالان نیز هر کدام دو مدال را کسب کرده ایم و انتظار داریم که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این موفقیت ها در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ورزش بوکس در رده ۲۱ رشته های ورزش از نظر آسیب دیدگی است، افزود: از خانواده ها تقاضا می کنیم که به دلیل ترس از آسیب دیدگی فرزندان خود را از این رشته هراسان نکنند و زمینه را برای حضور آنها در این رشته جذاب ورزشی فراهم کنند.

رئیس هیات بوکس استان کردستان در پایان تلاش برای جذب حامی مالی را یکی از برنامه های اصلی استان عنوان کرد و گفت: با توجه به توان ورزشکاران کردستانی در تلاش هستیم تا زمینه برای جذب حامی مالی از هیات بوکس استان را فراهم کنیم و در این راستا همکاری و تعامل اهالی رسانه در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.