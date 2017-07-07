به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کلیپ ویدئویی که دفترش در حساب کاربری اش در شبکه اجتماعی فیس بوک منتشر کرد، گفته است که مصوبه یونسکو مبنی بر گنجاندن شهر الخلیل در کرانه باختری و حرم حضرت ابراهیم (ع) در فهرست میراث جهانی، تصمیم مزخرف دیگر یونسکو است.

همچنین رژیم صهیونیستی بعد از اینکه شهر الخلیل در کرانه باختری و حرم حضرت ابراهیم (ع) را در میراث جهانی خبر گنجاند، اعلام کرد که همکاری خود را با این سازمان قطع می کند.

نفتالی بنت وزیر آموزش رژیم صهیونیستی گفت: به عنوان رئیس کمیته اسرائیلی همکاری با یونسکو اعلام می کنم که دیگر با این سازمان همکاری نخواهیم کرد تا از سیاست های مبارزه با اسرائیل دست بردارد.

وی افزود: زمانی که سازمان یونسکو به وظیفه حرفه ای خود عمل کند، همکاری با این سازمان از سر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر ریاض مالکی وزیر امور خارجه فلسطین از این تصمیم یونسکو استقبال کرد و گفت: این تصمیم موفقیت نبرد دیپلماتیک در مواجهه با فشارهای رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورهای عضو این سازمان است.

یونسکو شهر الخلیل و مسجد ابراهیمی در کرانه باختری را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد.

رولا معایعه وزیر گردشگری و آثار باستانی تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که فلسطینی ها موفق شدند الخلیل و حرم ابراهیمی را در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کنند.