به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه طبق آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به «رسمی» و «پیمانی» دولت مکلف بود تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی این مربیان اقدام کند اما همچنان فرایند تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان فنی و حرفه‌ای ادامه دارد.

بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مذکور که دیماه ۹۳ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای موظف شده بود تعداد ۴ هزار و ۸۷۶ نفر از مربیان حق التدریس این سازمان را به صورت «پیمانی» و مربیان ایثارگر واجد شرایط را به صورت «رسمی» استخدام کند.

در همین راستا محمدامین سازگارنژاد معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس این سازمان گفت: خرداد ۹۴ تعداد ۶ هزار و ۴۴۰ نفر نفر در آزمون سنجش علمی استخدام مربیان حق التدریس شرکت کردند که از بین پذیرفته شدگان حکم کارگزینی برای ۲ هزار و ۴۳۰ نفر صادر و همچنین مقدمات تبدل وضعیت تعداد هزار و ۱۵۸ نفر فراهم شد.

معاون وزیر کار گفت: منتظر تخصیص پست برای این تعداد مربی از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌ها در استان‌ها هستیم تا فرایند تبدیل وضعیت آنها تکمیل شود.

سازگارنژاد افزود: در حال حاضر تعداد ۳ هزار و ۸۵۷ نفر از مربیان حق التدریس مشمول تبدیل وضعیت سازمان فنی و حرفه‌ای در آزمون‌های مربوطه موفق شدند که مراحل استخدامی ۷۵ درصد آنها به اتمام رسیده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: استخدام ۲۵ درصد مربیان حق التدریس باقی مانده نیز به دلیل محدودیت‌هایی که در تعداد پستهای سازمان وجود داشته تاکنون نهایی نشده است که در حال پیگیری از مراجع ذی‌صلاح هستیم و سایر راهکارها را با جدیدیت دنبال می‌کنیم که به زودی در اولین فرصت، مراحل استخدام این افراد نیز نهایی شود.