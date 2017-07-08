۱۱دستگاه ضدرسوب مغناطیسی الکترواستاتیک در شبکه آب شهرسوق نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادیان شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از تاسیسات آب شرب شهر سوق در جمع خبرنگاران افزود: بخش اعظم شبکه توزیع آب شهر سوق با تشکیل رسوب دچار گرفتگی می شد که این امر سبب قطع شدن آب و افت فشار آب در برخی محلات شهر سوق شده بود.

وی بیان داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده در یک ماه گذشته توسط دفتر فنی و دفتر پدافند غیرعامل چندین راهکار مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع این مشکل ۱۴۰ میلیون تومان در راستای خرید یک دستگاه واترجت با تیغه های مخصوص برای حذف فیزیکی رسوب هزینه شد.

مرادیان تصریح کرد: همچنین یک دستگاه الکترو مغناطیس نیز به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری و به صورت پایلوت در شبکه آب شهر نصب شد و کارشناساسان آب و فاضلاب استان با مطالعاتی که انجام دادند از دستگاه های ضد رسوب مغناطیسی الکترواستاتیک در راستای رفع این مشکل استفاده کردند.

مرادیان با بیان اینکه دستگاههای ضد رسوب در هفت منطقه شهر سوق نصب شد، گفت: این دستگاهها متناسب با شرایط آب و هوایی شهر سوق انتخاب شده و بر اساس تجارب سایر استانها، بهترین روش برای حذف و جلوگیری از تشکیل رسوب است.

وی همچنین از عملیات اصلاح و بازسازی بخشی از شبکه توزیع و خطوط اصلی آب شهر سوق خبر داد و افزود: عملیات اجرای خط انتقال آب از سمت دهدشت به سوق، از طریق شرکت آب منطقه ای و در قالب طرح آبرسانی به چهار شهر کهگیلویه از سد کوثر در اولویت اجرا قرار خواهد گرفت.