حيدري : مربيان كره اي آدمهاي زرنگي هستند

امير حيدري ، بازيكن و سرمربي سابق تيم ملي واليبال كشورمان كه هم اكنون هدايت تيم پاس را بر عهده دارد در مورد زير نظر گرفتن مربيان ايراني توسط پارك كي وون با اعلام اين مطلب به خبرنگار "مهر" افزود : مربيان كره اي در مجموع آدمهاي زرنگي هستند كه با هزينه هاي گزاف مي آيند و سعي مي كنند تا كارشان را بيش از حد بزرگ جلوه دهند ! البته آقاي پارك مربي با دانشي است ولي در ايران نيز مربيان نوگرا و مبتكر كم نداريم .

حيدري در مورد شركت دادن تيم ملي در مسابقات انتخابي المپيك گفت : ما بايد در تورنمنتهاي معظم و بزرگ مشاركت دائمي داشته باشيم و از باخت نترسيم تا يك ارزيابي دائمي از بازيكنان ملي داشته باشيم . ليگ ايران مي تواند محل جولاندهي و آمادگي بازيكنان تيم ملي باشد . اگرچه وضعيت بسياري از بازيكنان و ملي پوشان باتجربه صداي پارك را درآورده و او تنها از تيم پاس به عنوان يك تيم جوان و تاكتيكي ياد مي كند (!) اما اعتقاد شخصي من اين است كه نبايد در تركيب اصلي تيم ملي تغييرات عمده اي ايجاد كرد و تنها با تزريق يكي دو جوان شايسته مي توان تيم ملي را در رقابتهاي انتخابي المپيك آتن شركت داد .