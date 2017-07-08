مصرف آنتی بیوتیک در ایران ۵ برابر اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد سیستانی زاد در برنامه «نبض» که با موضوع مقاومت های میکروبی از شبکه خبر روی آنتن رفت، گفت: وقتی میکروب ها در بدن یک فرد مقاوم می شود، می توانند به افراد دیگر و حتی ایالت های دیگر منتقل شوند.

وی با بیان اینکه بر اساس توافقنامه های بین المللی همه کشورها باید بر اساس دوز مصرفی تعریف شده، میزان مصرف آنتی بیوتیک ها را گزارش می دهند، تصریح کرد: در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۱ همه کشورها میزان مصرف آنتی بیوتیک را گزارش می دهند. بر اساس گزارش های سال ۲۰۰۶ میزان مصرف ۲۰ دی دی دی (واحد سنجش آنتی بیوتیک در هر فرد) بود که اکنون به ۱۵ دی دی دی رسیده است، این یعنی حدود ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد.

سیستانی زاد اضافه کرد: در ایران، میزان مصرف ۱۰۲ تا ۱۰۳ دی دی دی است که نشان می دهد ۵ برابر اروپاست.

وی افزود: از سوی دیگر آمار نشان می دهد که اروپا روند کاهشی را تجربه کرده اما در ایران مصرف بی رویه آنتی بیوتیک رو به افزایش است.

این داروساز با بیان اینکه میزان مرگ در اثر ایدز در امریکا ۸۱۰۰ نفر است، اما مرگ در اثر مقاومت های میکروبی ۲۳ هزار نفر است، افزود: هزینه های مستقیم درمان عوارض مقاومت میکروبی در امریکا ۲۰ میلیارد دلار محاسبه شده و هزینه های غیر مستقیم آن نیز بیش از ۳۵ میلیارد دلار است.

سیستانی زاد، موثرترین راه های کاهش مصرف آنتی بیوتیک را فرهنگ سازی و نیز مقابله جدی با ارائه بدون نسخه عنوان کرد.