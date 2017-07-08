آمریکا در روابط خود با یونسکو بازنگری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آمریکا روز جمعه اعلام کرد در روابط خود با یونسکو به دلیل به رسمیت شناختن بخش قدیمی شهر الخلیل به عنوان منطقه فلسطینی و قرار دادن آن در فهرست میراث جهانی، بازنگری خواهد کرد.



نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت تصمیم یونسکو «توهین به تاریخ است و باعث بی اعتباری بیشتر یونسکو می شود که از قبل نیز به شدت زیر سئوال بوده است».



هیلی در بیانیه ای اعلام کرد «رای یونسکو هیچ نفعی ندارد و تنها آسیب بیشتری ایجاد خواهد کرد.»