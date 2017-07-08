احتمال اعمال خاموشی ها در صورت ادامه مصرف بالای برق در هرمزگان

محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش مصرف برق در استان هرمزگان و تامین انرژی مورد نیاز استان از سه استان همجوار، بیان داشت: مصرف برق هرمزگان در روز افزایش پیک بار کشور به ۲هزار و ۵۹ مگا وات رسید که سهم استان ۴درصد نسبت به مصرف کلی کشور بود. که این رقم با توجه به جمعیت استان، ۲.۵ برابر متوسط کشوری است.

وی با بیان اینکه مصرف ۵۵هزار مگا وات در کشور نزدیک به ظرفیت تولید کشور است، خاطرنشان کرد: مصرف برق و تولید برق به هم نزدیک شده است و توان مصرفی به توان تولیدی برق رسیده است و این در آینده مشکل ساز خواهد شد.

ذاکری عنوان کرد: ۶۴۰ هزار مشترک در استان هرمزگان وجود دارد که از این تعداد ۵۱۰ هزار مشترک خانگی هستند و مابقی مشترکان سازمانها و اصناف هستند. در حال حاضر ۳۵ هزار مشترک خانگی مصرف بالای برق دارند که برنامه ریزی مناسبی برای ارائه مشوقهای تشویقی جهت کاهش مصرف مشترکان پرمصرف طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان اظهارداشت: ظرفیت تولید برق در استان هرمزگان دوهزار و ۳۳۲ مگا وات است که مصرف برق در حال حاضر دو هزار و ۹۸۵ مگا وات است و ۷۸۵ مگا وات مورد نیاز استان در زمان پیک بار از استانهای فارس، بوشهر و کرمان تامین می شود.

وی در پاسخ به این سئوال مهر که آیا امکان سهمیه بندی برق و یا خاموشی های برنامه ریزی شده در استان هرمزگان وجود دارد، تاکید کرد: اگر بار مصرفی استان هرمزگان از این بالاتر برود امکان تامین برق وجود ندارد. علیرغم پیش بینی های سالانه امسال شاهد افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق بوده ایم که نسبت به پیش بینی ها بالاتر است که در صورت ادامه روند مصرف برق مجبور به اعمال خاموشی در ساعاتی از روز در سطح استان هرمزگان خواهیم شد.

ذاکری با اظهار اینکه متاسفانه ساختمانهای استان هرمزگان استانداردهای لازم انرژی را ندارند، خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای بلند مدت شرکت برق در استان بالا بردن سطح نگهداری انرژی در ساختمانها است. راندمان انرژی ساختمانها در استان بالا است. در حال حاضر ۱۵۰۰ مگاوات انرژی در حوزه سرمایشی مصرف می شود که ۵۰ درصد این انرژی به دلیل راندمان پایین انرژی ساختمانها هدر می رود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان همچنین افزود: شرکت توزیع استان هرمزگان سعی کرده است از طریق اطلاع رسانی راهکارهای کوتاه مدتی در جهت کاهش مصرف انرژی را ارائه کند. نصب پرده های مناسب، نصب شیشه های رفلکس در پنجره منازل، رساندن دمای اماکن مسکونی به ۲۳ تا ۲۵ درجه برای کاهش مصرف انرژی و عدم استفاده همزمان لوازم برقی منازل در ساعات پیک جزوی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی است.

وی با بیان اینکه ۸۲ درصد مشترکان شرکت توزیع برق هرمزگان مشترکان خانگی هستند، بیان داشت: ۶۴ درصد مصرف برق در مصارف خانگی است که در پیک حدود ۷۰ درصد سهم پیک مربوط به مصارف خانگی است. انتظار تاثیرگذاری و فرهنگ سازی مصرف در بخش خانگی بیشتر از گذشته احساس می شود. به این نتیجه رسیده ایم مدل مصرف پایداری را در بخش خانگی طراحی و به مرحله اجرا بگذاریم. باید روی مصارف خانگی کار فرهنگی و علمی انجام دهیم.

ذاکری در مورد فرسودگی شبکه برق در استان هرمزگان تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد از شبکه برق استان اصطحلاک انباشته است. معمولا روال این است که با یک سرمایه گذاری هزینه می شود و به روز می شود. که این فرسودگی سالانه در استان هرمزگان بیشتر از ۵ درصد است. هر ساله برای نوسازی ۵۰ میلیارد تومان هزینه شود. اما برای نوسازی این ۴۰ درصد فرسودگی هشت سال زمان نیاز است که حدود ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی در مورد سرق برق در استان هرمزگان هم خاطرنشان کرد: حدود ۱۵ درصد در سال ۹۴ تلفات برق داشتیم که عمدا این تلفات تلفات غیرفنی است. متاسفانه برداشت غیرمجاز بدون پرداخت هزینه در استان هرمزگان زیاد است. در حال ایجاد شبکه بازرسی از شبکه های برق استان داریم، همچنین ماموران قرائت هم آموزشهای لازم جهت بررسی خطوط شبکه برق خواهددید تا موارد سرقت برق یا همان اشتراکهای غیرقانونی را شناسایی کنند.