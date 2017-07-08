نظارت مستمر بر آبیاری محصولات کشاورزی در جنوب پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، ورود پساب فاضلاب به آب های کشاورزی و آبیاری مزارع سبزی و صیفی جات با آب فاضلاب در جنوب تهران از چالش هایی است که طی سال های اخیر سلامت مردم پایتخت را تهدید می کند و در این بین، وزارتخانه های بهداشت، نیرو، جهادکشاورزی هر کدام به اندازه ای در بروز این مشکل سهیم هستند. این مشکل هر بار به صورت مقطعی درمان شده اما هیچ وقت برای آن راهکاری اساسی اتخاذ نشده است.

رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به موضوع آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب خام گفت: بحث آبیاری مزارع با آب آلوده یا فاضلاب خام موضوعی است که نیاز به نظارت مستمر دارد و نمی توان گفت که مقطعی قابل حل است و مثلا بگوییم فرمانداری ری، ۵ هزار هکتار زمین را قلع و قمع کرده تا مشکل برای همیشه حل شود.

وی افزود: بنابراین موضوع آبیاری محصولات کشاورزی با آب های آلوده نیاز به نظارت مستمر دارد و به طور قطع یکی از وظایف شبکه بهداشت جنوب تهران نظارت بر این موضوع و اعلام آن است.

حافظی ادامه داد: همچنین در موضوع سلامت محصولات کشاورزی در تهران، شورای شهر نیز پیگیر موضوع است و برای مقابله با آن به مسئولان کمک خواهیم کرد ضمن اینکه درخواست می کنیم نظارت فعال تر شود و جلسه تأمین شهرستان ری نیز تشکیل شود.

رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت مدتی پیش در این رابطه اعلام کرده بود که برای مقابله اساسی و جدی با این پدیده غیر بهداشتی، برنامه جدیدی با عنوان «برنامه ایمنی فاضلاب» با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو آماده شده است

بر اساس برنامه تدوین شده که از نابستان امسال اجرا می شود، مسیرهای آبیاری با فاضلاب شناسایی شده تا از انتقال فاضلاب جلوگیری شود و اقدام پیشگیرانه انجام شود.