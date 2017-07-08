مشکلات مزارع پرورش میگوی مند در دشتی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح شنبه در بازدید از مزارع پرورش میگوی مند در شهرستان دشتی اظهار داشت: مزارع پرورش میگو از جمله طرح هایی است که اشتغالزایی خوبی در بر دارد که نیازمند توجه جدی است.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات این مزارع برقرسانی به سایت های پرورش میگو است که در این مدت تلاش های خوبی صورت گرفته که امیدواریم هر چه زودتر این مشکل نیز بر طرف شود.

مهرجو ادامه داد: تعداد کل مزارع موجود مند شمالی ۴۰ مزرعه است که از این تعداد هم اکنون ۳۷ مزرعه فعال است.

وی با بیان اینکه تعداد استخر کل سایت مند شمالی ۵۱۰ سایت است، تصریح کرد: تعداد لارو ذخیره سازی شده بیش از ۱۱۳ میلیون قطعه است.

مهرجو خاطر نشان کرد: برای لایروبی کانال های این سایت که در سال گذشته بر اثر سیل مشکل ایجاد کرده بود اعتباری پیش بینی کردیم.

وی ادامه داد: با تلاش های دستگاه های متولی موارد و مشکلات پیش رو پرورش دهندگان در سایت مند در سال جاری بر طرف گردد و تولید آنها به ظرفیت لازم برسد.