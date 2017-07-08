  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۰

مدیر انجمن کلیوی استان زنجان :

زنجان ۱۵۹۰ بیمار کلیوی دارد

زنجان ۱۵۹۰ بیمار کلیوی دارد

زنجان-مدیر انجمن کلیوی استان زنجان تعداد بیماران کلیوی در استان زنجان را هزار و ۵۹۰ بیمار اعلام کردو گفت: از این تعداد ۵۳ درصد بیماران مرد و ۴۷ درصد زنان هستند.

محمد رضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد بیماران کلیوی در استان زنجان راهزار و ۵۹۰ بیمار اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۵۳ درصد بیماران مرد و ۴۷ درصد زنان هستند و  در این میان ۳۱ درصد بیماران روستایی و ۶۹ درصد شهری است. 

مدیر انجمن کلیوی استان زنجان بیماران در حال دیالیز در استان زنجان زیر ۲۰ سال را ۸ مورد عنوان کردو گفت: در این میان ۵۱ بیمار زیر ۲۰ سال پیوند شده اند و ۳۸ بیمار مراقبتی زیر ۱۲ سال هم وجود دارد. 

طهماسبی تعداد بیماران پیوند شده از سال ۹۱ تا ۹۵ را به ترتیب ۳۸،۳۷،۳۱،۳۶و ۳۰ مورد اعلام کردو گفت: پیوند ارزنده ۵۲ درصد بوده است. 

وی  یادآور شد:  فضاهای مختلفی در انجمن جهت رفاه حال بیماران تعبیه شده است که به صورت الویت بندی شده کارهای مربوط به بیماران در آن انجام می شود.

طهماسبی افزود: در زمینه های مختلف به بیماران مشاوره داده می شود و از خیرین تقاضا می شود در هر زمینه ای که می توانند انجمن را کمک کنند تا بتوانیم خدمات باکیفیت تری به بیماران ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: بیماران کلیوی برای بهبود نیاز به ورزش دارد و باید برای توسعه و راه اندازی فعالیت های ورزشی مردم خیر دست این انجمن را بگیرند.

مدیر انجمن کلیوی استان زنجان  بر امر پیشگیری از بیماری اشاره کرد و افزود: پیشگیری کم هزینه تر از درمان است بنابراین باید به این امر مهم توجه شود و انجمن کلیوی برای پیشگیری از بیماری تخفیف ۵۰ درصدی هزینه آزمایشات بیماران کلیوی را با معرفی به آزمایشگاه بو علی را در دستور کاری خود دارد و همچنین این انجمن ها در نمایشگاه ها تست قند خون و دیابت را در حاشیه ها نمایشگاه ها برگزار می کند.

طهماسبی گفت: بیماری فشار خون و دیابت از مهم ترین بیماری های تأثیر گذار روی نارسایی کلیه هستند که با ورزش می توان از بروز این بیماری ها و در نهایت نارسایی کلیه جلوگیری کرد.

کد مطلب 4024247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها