زنجان ۱۵۹۰ بیمار کلیوی دارد

محمد رضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد بیماران کلیوی در استان زنجان راهزار و ۵۹۰ بیمار اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۵۳ درصد بیماران مرد و ۴۷ درصد زنان هستند و در این میان ۳۱ درصد بیماران روستایی و ۶۹ درصد شهری است.

مدیر انجمن کلیوی استان زنجان بیماران در حال دیالیز در استان زنجان زیر ۲۰ سال را ۸ مورد عنوان کردو گفت: در این میان ۵۱ بیمار زیر ۲۰ سال پیوند شده اند و ۳۸ بیمار مراقبتی زیر ۱۲ سال هم وجود دارد.

طهماسبی تعداد بیماران پیوند شده از سال ۹۱ تا ۹۵ را به ترتیب ۳۸،۳۷،۳۱،۳۶و ۳۰ مورد اعلام کردو گفت: پیوند ارزنده ۵۲ درصد بوده است.

وی یادآور شد: فضاهای مختلفی در انجمن جهت رفاه حال بیماران تعبیه شده است که به صورت الویت بندی شده کارهای مربوط به بیماران در آن انجام می شود.

طهماسبی افزود: در زمینه های مختلف به بیماران مشاوره داده می شود و از خیرین تقاضا می شود در هر زمینه ای که می توانند انجمن را کمک کنند تا بتوانیم خدمات باکیفیت تری به بیماران ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: بیماران کلیوی برای بهبود نیاز به ورزش دارد و باید برای توسعه و راه اندازی فعالیت های ورزشی مردم خیر دست این انجمن را بگیرند.

مدیر انجمن کلیوی استان زنجان بر امر پیشگیری از بیماری اشاره کرد و افزود: پیشگیری کم هزینه تر از درمان است بنابراین باید به این امر مهم توجه شود و انجمن کلیوی برای پیشگیری از بیماری تخفیف ۵۰ درصدی هزینه آزمایشات بیماران کلیوی را با معرفی به آزمایشگاه بو علی را در دستور کاری خود دارد و همچنین این انجمن ها در نمایشگاه ها تست قند خون و دیابت را در حاشیه ها نمایشگاه ها برگزار می کند.

طهماسبی گفت: بیماری فشار خون و دیابت از مهم ترین بیماری های تأثیر گذار روی نارسایی کلیه هستند که با ورزش می توان از بروز این بیماری ها و در نهایت نارسایی کلیه جلوگیری کرد.