امام جمعه و استاندار زنجان درگذشت دو امدادگر جوان را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، حجت الاسلام علی خاتمی و اسدالله درویش امیری در پیام مشترکی درگذشت رضا جعفری و وحید محمدی دو امدادگر جوان زنجانی در اثر حادثه ریزش دیواره های چاه در روستای استرود شهرستان خدابنده را تسلیت گفتند.

در این پیام مشترک عنوان شده است: خبر درگذشت دو امدادگر جوان، رضا جعفری و وحید محمدی از تلاشگران جمعیت هلال احمر زنجان موجب تاسف و تاثر قلبی شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان در این پیام عنوان کردند: در حادثه تلخ ریزش دیواره های چاه در یکی از روستاهای شهرستان خدابنده، این دو جوان برومند امدادگر در حین امدادرسانی به مصدومین حادثه جان خود را از دست دادند و با عروج خود در راه نجات جان انسان ها، بار دیگر شکوهی از فداکاری و ایثار در عرصه امدادرسانی و خدمت را به نمایش گذاشتند.

این پیام می افزاید: زندگی پر فراز و نشیب و پر حادثه نیروهای خدوم انقلاب اسلامی از جمله امدادگران هلال احمر، همواره سرشار از درس‌های ایثار و از خود گذشتگی است که با به خطر انداختن جان خود، به صورت داوطلبانه، لباس خدمت به تن کرده و بدون هیچ چشم‌داشتی به یاری هموطنان خود می شتابند و برخی در این راه جان شیرین خود را از دست می دهند.

خاتمی و درویش امیری در پیام تسلیت خود عنوان کرده اند: درگذشت رضا جعفری و وحید محمدی، این دو امدادگر عزیز را به جمعیت بزرگ هلال احمر و خانواده ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خالق متعال برای آن نجاتگران سفر کرده، طلب رحمت و مغفرت، و برای تمامی بازماندگانشان صبری جمیل مسئلت می‌نماییم.

همچنین مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان در پیامی درگذشت ۲ تن از نجاتگران داوطلب این مجموعه را تسلیت گفته و افزوده است: خبر رفتن ۲ تن از نجاتگران عزیزمان از بین ما، خبری ساده نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد.

شهرام میرزایی اظهارکرد: خدمات ارزنده و بی بدیل این ۲ عزیز سفر کرده در زمان حیات پربار و مفید آنان در قاموس این جمعیت ماندگار و همیشگی خواهد شد و ره توشه این انسان های نوعدوست و ایثارگر در دنیای عقبی خواهد بود.

مسئول روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان زنجان نیز گفت: به مناسبت عروج ۲ نجاتگر جمعیت هلال احمر این استان، مراسم بزرگداشت از سوی استانداری زنجان، جمعیت هلال احمر زنجان و فرمانداری شهرستان خدابنده برگزار می شود.

اسماعیل خردمند با ابراز تاسف و تأثر فراوان به دلیل جان باختن زنده یاد سید رضا جعفری و وحید محمدی عضو تیم امداد ونجات کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان خدابنده که حین انجام عملیات امدادی برای نجات جان مقنی از چاه جان خود را نیز از دست دادند، افزود: درگذشت این ۲ نجاتگر، ضایعه ای اسفناک برای این جمعیت به شمار می رود.

وی ادامه داد: این مجلس بزرگداشت، یکشنبه هجدهم تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در امامزاده سید ابراهیم (ع) شهر زنجان منعقد خواهد شد و از عموم مردم مؤمن و انقلابی دعوت می‌شود با شرکت در این مجلس از مقام شامخ این نجاتگران ایثارگر سفر کرده و خانواده و بازماندگان داغدار آنان تجلیل شایسته ای به عمل آورند.

بامداد امروز بر اثر ریزش دیواره های چاهی در روستای استرود در ۱۰ کیلومتری شهر زرین رود از توابع شهرستان خدابنده ، ۲ نیروی امداد کوهستان جمعیت هلال احمر این شهرستان کشته شدند و یک نفر مصدوم شد.