به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان وزیر دفاع و ولیعهد عربستان سعودی با ارسال پیام های جداگانه به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، حمله تروریستی در شمال سیناء را محکوم کردند.

در این پیام ها با خانواده های قربانیان و دولت مصر ابراز همدردی شده است. مقامات سعودی همچنین اعلام کردند که ریاض از قاهره و امنیت و ثبات آن حمایت می کند.

گفتنی است گروه داعش با انتشار بیانیه ای مسئولیت حملات مرگبار روز جمعه به یک ایست بازرسی ارتش مصر در استان سینای شمالی را که با استفاده از خودرو بمبگذاری شده انجام شد به عهده گرفت.

در این حمله دستکم ۲۳ سرباز مصری کشته و ۳۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این حملات در ساعات اولیه صبح جمعه با حمله یک کامیون بمبگذاری شده به پایگاه نیروهای ارتش مصر در نزدیکی مرز رفح آغاز شد.

سپس حمله دیگری با خودروهای مجهز به تیربار و نارنجک انداز علیه چندین پست نیروهای ارتشی در همین منطقه انجام گرفت.