تیم والیبال قم به مرحله دوم مسابقات نوجوانان کشور صعود کرد

لیلا خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات والیبال نوجوانان دختر کشور در زنجان آغاز شده است و تیم والیبال نوجوانان دختر قم در پایان مرحله گروهی موفق شد جواز حضور در دور دوم این رقابت‌ها را کسب کند.

وی افزود: تیم والیبال نوجوانان دختر قم در سومین و آخرین مسابقه از دور گروهی این رقابت‌ها در زنجان، جمعه شب برابر تیم ایلام قرار گرفت و در یک بازی نفس گیر و نزدیک که ۵ ست به طول انجامید ۳ بر ۲ برابر حریف بازنده شد.

مربی تیم والیبال استان قم گفت: با این نتیجه تیم والیبال ایلام با ۳ پیروزی متوالی به عنوان تیم اول گروه به دور بعد رسید و تیم قم با ۲ پیروزی و یک شکست در این گروه دوم شد و بالاتر از زنجان و سیستان و بلوچستان به دور دوم صعود کرد.

خزایی بیان داشت: تیم والیبال نوجوانان دختر قم در مسابقات نوجوانان کشور با تیم‌های سیستان و بلوچستان، ایلام و زنجان همگروه شده است که در نخستین دیدار خود برابر زنجان، میزبان رقابت‌ها ۳ بر صفر پیروز شد و در دومین بازی نیز همین پیروزی را برابر سیستان تکرار کرد.

وی عنوان کرد: ثمین افراز، سیده عطیه شاهرخی، مهدیه مرادی، کوثر علیمرادی، عارفه خادم، فاطمه زلفی گل، فاطمه مجیدی، یگانه بختیاری، بهاره اسمی خانی، مرضیه حاجی حسینعلی، زینب نداف، اسما نادری فر و محبوبه محمود آبادی بازیکنان تیم والیبال قم را تشکیل می‌دهند.

مربی تیم والیبال استان قم تصریح کرد: این تیم با خدایت معصومه دارابی وارد این مسابقات شده است و لیلا خزایی مربی این تیم است ضمن اینکه سرپرستی این تیم بر عهده مریم میرحدادیان است.