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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۹:۲۳

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

حریق یک واحد مسکونی در کرمان مهار شد

حریق یک واحد مسکونی در کرمان مهار شد

کرمان - مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان از مهار حریق یک واحد مسکونی در خیابان پروین اعتصامی شرقی کرمان خبر داد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۲۳ و ۴۰ دقیقه جمعه  شب گزارشی از وقوع حریق در یک واحد مسکونی در خیابان پروین اعتصامی دریافت شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از تماس با سامانه ۱۲۵ دو خودرو از دو ایستگاه به محل اعزام و عملیات اطفای حریق آغاز شد.

عسکری علت این حریق را بی احتیاطی از سوی ساکنان منزل عنوان کرد و افزود: حریق سریعا از سوی ماموران آتش نشانی اطفاء و ازسرایت آتش به دیگر بخش های منزل جلوگیری شد.

عکسری با تاکید بر لزوم آشنایی شهروندان با اصول ایمنی گفت: در این راستا یک دوره رایگان آموزش آتش نشانان داوطلب در کرمان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره را نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و آموزش و شعار هر خانواده کرمانی یک نفر آتش نشان داوطلب عنوان کرد و افزود: این دوره با حضور بیش از ۲۰۰ نفر آتش نشان داوطلب چهاردهم ماه جاری در سالن ایرج بسطامی واقع در پارک مادر  برگزار شد.

کد مطلب 4024278

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