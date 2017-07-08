این گجت میگرن شما را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت Scion Neurostim گجتی ساخته که پس از قرار گرفتن در گوش از میگرن می کاهد. این دستگاه که داخل کانال گوش را گرم و سرد می کند. به تازگی توسط محققان دانشگاه کنت در انگلیس آزمایش شده است.

دستگاه مذکور با استفاده از فرایندی به نام «تحریک کالریک وستیبولار» (CVS) میگرن را از بین می برد. به عبارت دیگر گجت امواج گرمایی داخل گوش ایجاد می کند که بخش مربوط به برقراری توازن در گوش داخلی را فعال می کند. این بخش ها به طور متناوب در مغزاستخوان(که محل آغاز میگرن است) فعال می شوند. این گجت دستگاهی از جنس آلومینیوم است که روی آن هدفون هایی قرار دارد و با یک کنترل از راه دور کنترل می شود.

به هرحال دستگاه مذکور روی ۸۱ نفر در آمریکا و انگلیس آزمایش شد. تمام شرکت کنندگان به طور ماهانه ۴تا ۱۴ بار با میگرن دست و پنجه نرم می کردند. این افراد در بازه ای سه ماهه، روزانه ۲۰ دقیقه از دستگاه استفاده کردند.

در پایان سه ماهه کاربران این گجت به طور متوسط ۳.۶ روز کمتر در ماه به میگرن دچار می شدند.