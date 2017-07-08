به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان، محمد سلمانی با تکذیب ادعای مطرح شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مردادماه در هنگام خرید از کارتخوان، گفت: این شایعه در حالی مجددا مطرح شده است که متن آن عینا در سال ۱۳۹۴ و اواخر تیرماه سال ۱۳۹۵ در فضای مجازی منتشر شده بود و هر بار توسط سازمان امور مالیاتی کشور تکذیب شد.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان تاکید کرد: پرداخت وجه کالا از طریق کارت های اعتباری یا دستگاه های POS بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود.

وی با بیان اینکه سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir منبع رسمی اطلاع‌رسانی آخرین اخبار و اطلاعیه های مالیاتی است، تصریح کرد: هم میهنان به اخبار غیررسمی در شبکه های اجتماعی استناد نکرده و همواره برای اطلاع از صحت اخبار منتشر شده در خصوص موضوعات مالیاتی به سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند.