400 تن پيله خشك ابريشم امسال از بازار مصرف خارج شد

عضوهيات مديره شركت سهامي پرورش كرم ابريشم درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: ورود نخ آخال به بازار ابريشم كشور موجب غير قابل رقابتي شدن نخ داخلي و خروج آن از بازار مصرف شده است.

مهدي پورحسيني افزود: از سال79 ورود غير قانوني و بي رويه نخ ابريشمي به كشور به ويژه به بازارهاي قم و كاشان آغاز شده است.

وي با بيان اينكه واردات نخ آخال به كشوردرحال حاضر نيز ادامه دارد افزود: ازابتداي امسال تاكنون حدود 60 تن نخ آخال به ارزش هر كيلوگرم 3 دلار وارد كشور شده است.

وي با اشاره به كيفيت پايين نخ آخال تصريح كرد: نخ آخال به دليل اينكه ازضايعات و اضافات نخهاي ابريشم توليد مي شود گفت: اين نخها داراي كيفيت پاييني است كه با تعرفه پايين به عنوان ابريشم خام از طريق مرزها وارد كشورمي شود.

سرپرست مالي و بازرگاني شركت سهامي پرورش كرم ابريشم عدم كنترل و نظارت برترانزيت ابريشم را از سوي شركت سهامي پيله كرم ابريشم يكي ازدلايل گسترش قاچاق كرم ابريشم از سال 79 ذكر كرد و افزود: ازسال 79 حق نظارت و كنترل بر ورود ابريشم ازمرزهاي كشور به سازمان دامپزشكي داده شد كه اين سازمان نيز تاكنون تنها ازنظر بهداشتي بر كالاهاي ابريشمي نظارت داشته است .

وي با اشاره به تعطيل شدن يك كارخانه ابريشم بافي در صومعه سرا افزود: مديريت دولتي كارخانه ازدحام نيرو، افزايش هزينه سربار در مقايسه با توليد وعدم رقابت نخ توليدي اين كارخانه با نخ خارجي را از دلايل اصلي تعطيلي اين كارخانه ذكر كرد.

وي با اشاره به اشتغال زايي پرورش كرم ابريشم در كشور افزود: حدود 70 هزارخانواردر مرحله نوغان داري ،197 تا 200 هزارروز نفركارگردرشركت سهامي كرم ابريشم ودو ميليون نفر در قسمت بافت قا لي فعاليت مي كنند.

پورحسيني با اشاره به فعاليت 4 كارخانه نخ كشي در سطح كشور افزود: اين چهار كارخانه حدود 30 درصد پيله هاي توليد شده را مصرف مي كند.