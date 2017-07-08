به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت آرماکو عربستان سعودی که ذخایر نفتی این کشور را حسابرسی می کند اعلام کرد، ذخایر نفت خام و میعانات نفتی عربستان سعودی در سال گذشته میلادی علیرغم رکورد تولید تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.

مسئولین آرماکو اعلام کردند، تولید روزانه نفت این شرکت در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسید که یک رکورد جدید محسوب می شود؛ در حالیکه تولید نفت آرماکو در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز گزاش شده است.

مجموع ذخایر نفت و گاز قابل استخراج عربستان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۶۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه برآورد شده که این رقم برای سال قبل از آن ۲۶۱ میلیارد و یکصد میلیون بشکه ثبت شده که فقط تغییر جزیی در آن بوجود آمده است.

بر همین اساس، عربستان سعودی صاحب بزرگ ترین ذخایر نفت قابل استخراج در جهان است.

«سعد الحسینی» مدیر سابق اجرایی شرکت آرماکو و مشاور فعلی در حوزه انرژی آرماکو گفت: ذخایر گاز این شرکت به ۲۸.۳ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است و علیرغم تولید ۳.۶ میلیارد بشکه ای نفت عربستان توسط شرکت آرماکو در سال گذشته میلادی، ذخایر نفت این شرکت تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.

مسئولین آرماکو پیش از این اعلام کرده بودند که دو میدان بزرگ نفتی دیگر و یک میدان گازی در قسمت شرقی عربستان کشف کرده اند.

آرماکو تنها شرکت عهده دار استخراج نفت در عربستان است و صادرات این شرکت در سال گذشته میلادی به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با سال قبل از آن ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دارد؛ ضمن اینکه صادرات آرماکو به کشورهای آسیایی ۶۶ درصد بود که این رقم برای سال ۲۰۱۵ میلادی ۶۵ درصد گزارش شده است؛ اما صادرات نفت عربستان به آمریکا در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی ۱.۲ درصد کاهش نشان می دهد.