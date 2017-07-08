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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۹:۴۵

گزارش پلیس راه؛

ترافیک در آزادراه قزوین-تهران/مه گرفتگی در محورهای شمالی

ترافیک در آزادراه قزوین-تهران/مه گرفتگی در محورهای شمالی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور  از ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه قزوین-تهران خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین-کرج و کرج-تهران، محدوده ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و در ادامه تا پل گرمدره سنگین و نیمه‌سنگین است. همچنین محور پاکدشت-تهران نیز با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور اضافه کرد: ترافیک، در محور ساوه-تهران و قم-تهران نیز پر حجم و روان است.

وی در مورد وضعیت جوی راه‌های کشور نیز عنوان کرد: در حال حاضر در محورهای فیروزکوه، بابل، بابلسر و ارتفاعات کرج-چالوس، محدوده تونل کندوان مازندران شاهد مه‌گرفتگی هستیم. همچنین این شرایط در محورهای فیروزکوه-گدوک و کرج-چالوس، محدوده هزار چم با کاهش دید برای رانندگان همراه است.

کد مطلب 4024309

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