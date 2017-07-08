داوطلبان کنکور ۹۶ فرم نظرسنجی از حوزه ها را تکمیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، به استحضار می رساند سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نظرات داوطلبان را به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها جمع آوری می کند.

داوطلبان باید با بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبی خود وارد سایت سازمان سنجش شوند و پرسشنامه پیوست را تکمیل کنند.

نظر سنجی از دو گروه از داوطلبان دارای مشکل جسمی و حرکتی و داوطلبان فاقد مشکل جسمی شرکت کننده در آزمون سراسری ۱۳۹۶ انجام می شود.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه در ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحانی در کشور و ۲۷ حوزه در ۲۳ کشور دنیا با حضور ۹۳۰ هزار و ۲۰۸ داوطلب برگزار شد.