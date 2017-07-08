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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۹:۵۵

داوطلبان کنکور ۹۶ فرم نظرسنجی از حوزه ها را تکمیل کنند

داوطلبان کنکور ۹۶ فرم نظرسنجی از حوزه ها را تکمیل کنند

نظر سنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری ۱۳۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت و داوطلبان باید با ورود به سایت، نسبت به تکمیل آن اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به استحضار می رساند سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نظرات داوطلبان را به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها جمع آوری می کند.

داوطلبان باید با بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبی خود وارد سایت سازمان سنجش شوند و پرسشنامه پیوست را تکمیل کنند.

نظر سنجی از دو گروه از داوطلبان دارای مشکل جسمی و حرکتی و داوطلبان فاقد مشکل جسمی شرکت کننده در آزمون سراسری ۱۳۹۶ انجام می شود.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه در  ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحانی در کشور و ۲۷ حوزه در ۲۳ کشور دنیا با حضور ۹۳۰ هزار و ۲۰۸ داوطلب برگزار شد.

کد مطلب 4024315

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