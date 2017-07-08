هدف گذاری برای رفع مشکلات مناطق حاشیه نشین انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده پیش از ظهر شنبه در بازدید از روستای مادوان سفلی و بررسی مشکلات حاشیه نشینی در این منطقه افزود: تلاش شد مناطقی که بتوانیم مشکل آن را حل کنیم بررسی شوند و منطقه مادوان به عنوان هدف انتخاب شد.

امین زاده اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان، ظرفیتـهای تفریحی و اوقاف فراغت، آسیب های اجتماعی و پیشگری از آن ها و آموزش در این حوزه و بخصوص آموزش زوج ها اقداماتی لازم است.

وی اظهار کرد: لازم است با برنامه ریزی از طریق سازمان های مردم نهاد و متولیان مشاوره نسبت به آموزش به زوج ها اقدام شود.

امین زاده گفت: پیشنهادات به صورت مکتوب گرفته می شود و امید است با تلاش مشکلات منطقه مادوان پیگیری و حل شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور بیان داشت: ابتدا بررسی خواهیم کرد و آنچه که در توان دولت است را بر اساس نیاز ها برای بهبود وضعیت موجود بکار خواهیم گرفت و با اقدام از طریق متولیان اهداف را محقق خواهیم کرد.