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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴

دستیار ویژه رئیس جمهور گفت:

هدف گذاری برای رفع مشکلات مناطق حاشیه نشین انجام می شود

هدف گذاری برای رفع مشکلات مناطق حاشیه نشین انجام می شود

یاسوج- دستیار ویژه رئیس جمهوری گفت: هدف گذاری لازم با احصای مشکلات مناطق حاشیه نشین برای رفع محرومیت ها و مشکلات آن انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده پیش از ظهر شنبه در بازدید از روستای مادوان سفلی  و بررسی مشکلات حاشیه نشینی در این منطقه افزود: تلاش شد مناطقی که بتوانیم مشکل آن را حل کنیم بررسی شوند و منطقه مادوان به عنوان هدف انتخاب شد.

امین زاده اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان، ظرفیتـهای تفریحی و اوقاف فراغت، آسیب های اجتماعی و پیشگری از آن ها  و آموزش در این حوزه و بخصوص آموزش  زوج ها اقداماتی لازم است.

وی اظهار کرد:  لازم است با برنامه ریزی  از طریق سازمان های مردم نهاد و متولیان مشاوره نسبت به آموزش به زوج ها اقدام شود.

امین زاده گفت: پیشنهادات به صورت مکتوب گرفته می شود و امید است  با تلاش مشکلات منطقه مادوان  پیگیری و حل شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور بیان داشت: ابتدا بررسی خواهیم کرد و آنچه که در توان دولت است را بر اساس نیاز ها برای بهبود وضعیت موجود بکار خواهیم گرفت و با اقدام از طریق متولیان اهداف را محقق خواهیم کرد.

کد مطلب 4024325

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