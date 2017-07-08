به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «شب دشنه های بلند» نوشته و کارگردانی علی شمس و تهیه کنندگی نشاط پورفراهانی، نمایشنامه نویسی ایران را در یک بازه زمانی ۵۰ ساله از سال ۴۹ تا ۹۵ در برمی‌گیرد و در واقع ادای دینی به نمایشنامه نویسان ایرانی است.

مرضیه وفامهر، سام کبودوند، فرزین محدث، رامین سیاردشتی، خاطره حاتمی و سجاد تابش بازیگران این اثر نمایشی هستند و به زودی نیز نام یک بازیگر دیگر این اثر نمایشی اعلام می شود.

«شب دشنه های بلند» اجرای عمومی خود را از اول مردادماه در تئاتر مستقل تهران آغاز خواهد کرد.

علی شمس پیش از این نمایش هایی چون «اگر شبی از شب های تهران مسافری»، «مخاطب خاص»، «قلعه انسانات» و «داستان های میان رودان» را به صحنه برده است.