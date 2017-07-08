طرح هادی در ۴۰ درصد روستاهای بخش مرکزی آمل عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نصیری صبح شنبه در جمع دهیاران بخش مرکزی آمل با اشاره به نصب و راهاندازی دوربین مداربسته در سطح روستاهای این بخش گفت: بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال برای راهاندازی دوربین مداربسته هزینه شد که بخش مرکزی آمل در سطح کشور در برقراری نظم و امنیت اجتماعی بهعنوان پایلوت در سطح کشور انتخاب شد.
بخشدار مرکزی آمل بابیان اینکه ۸۰ درصد معابر روستاهای این بخش تعریض شد، افزود: در سه ماه ابتدای سال جاری بیشتر از ۴۰ کیلومتر تعریض، زیرسازی انجام و نهضت آسفالت شروع شد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ به اصلاحات اقتصاد مقاومتی عنایت ویژهای داریم، افزود: ۴۰ درصد روستاهای این بخش دارای پارک هستند و ۵۰ درصد روستاها دارای زمین ورزشی هستند.
نصیری بابیان اینکه دو جاده آمل به چمستان و ولی سده تعریض و آسفالت آن شروع شد، افزود: نقشه طرحهای هادی در ۱۰۰ درصد روستاها انجام شد و ۴۰ درصد روستاها عملیاتی شد.
وی گفت: بعضی دهیاران سابقه کار ۱۴ ساله دارند که پس از سالها اخراج آنها موجب تأسف خاطر بخشداری میشود ازاینرو خواستار توجه واستخدام دهیاران هستیم.
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