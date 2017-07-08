۲۴ عملیات امداد و نجات در البرز انجام شد/امدادرسانی به ۹۰ نفر

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ۲۴ عملیات امداد و نجات که هفته گذشته توسط امدادگران هلالاحمر استان انجامشده است ۱۸ حادثه مربوط به حوادث جادهای، سه مورد مربوط به خدمات حضوری، یک مورد مربوط به حوادث رودخانه و دو مورد نیز مربوط به حوادث کوهستان بوده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان البرز در ادامه با اشاره به مصدوم شدن ۳۰ نفر در حوادث هفته گذشته، اضافه کرد: ۲۰ نفر پس از اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۰ نفر دیگر نیز بهصورت سرپایی درمان شدند.
وی با اشاره به مفقود شدن ۲ نفر طی هفته گذشته در کوههای باغستان و ارتفاعات طالقان روستای «اورزان»، گفت: تیم کوهستان جمعیت هلالاحمر البرز بهصورت زمینی و همچنین امداد هوایی جمعیت برای پیدا کردن افراد مفقودشده تلاش کردند و بالاخره با کمک نیروهای مردمی توانستد آنها را بیابند.
به گفته رجبی نیروهای امدادگر هلالاحمر البرز در کنار دیگر دستگاههای خدمات رسان با اجرای طرحهای ویژه خدماترسانی به مردم بهصورت شبانهروز آمادگی امدادرسانی است.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان البرز تأکید کرد: روزانه ۵۵ نفر از نجات گران و کارکنان آموزشدیده جمعیت هلالاحمر استان البرز برای ارائه خدمات امدادی و پیش بیمارستانی در پایگاههای امداد و نجات بینشهری استان به حالت آمادهباش هستند.
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