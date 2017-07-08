فقدان توازن درتوزیع اعتبارات شهرستانی/وضعیت نامطلوب جذب اعتبارملی

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان مرکزی در سال جاری چهار هزار و ۳۸۰میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته افزایش ۵۳درصدی دارد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: علت افزایش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان مرکزی در سال جاری، افزایش درصد اعتبارات استانی، تخصیص سهم سه درصدی درآمدهای نفتی برای مناطق محروم، افزایش اعتبارات مربوط به تامین آب و آب رسانی و... است.

وی بیان کرد: از مجموع چهار هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان مرکزی در سال جاری، تاکنون در شورای برنامه ریزی استان توزیع شهرستانی دو هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تعیین تکلیف و میزان اختصاص آن در بین ۱۲ شهرستان استان مشخص شده است.

حسینی خاطرنشان ساخت: با توجه به مشکلات و کمبودهای مختلفی که در شهرستان ها وجود دارد، بایستی در رابطه با توزیع اعتبارات شهرستانی بررسی کامل و کار کارشناسی صورت گیرد و بدون دستیابی به این اطلاعات نباید توزیع اعتبار انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در توزیع اعتبارات اعتبارات شهرستانی باید در کنار مولفه هایی همچون جمعیت، وضعیت زیرساخت ها و مشکلات هر شهرستان نیز به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: عدم توجه به این مساله موجب شده در توزیع اعتبارات شهرستانی استان در سال جاری، عملا توازنی وجود نداشته باشد و در حالی که یک اعتبارات یک شهرستان بیش از ۴۰ درصد رشد داشته، شهرستان دیگر با رشدی کمتر از ۲۰درصد مواجه بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر وضعیت جذب اعتبارات ملی در استان اصلا مطلوب نیست و برخی شهرستان ها از این اعتبارات به دلیل نداشتن پروژه های ملی و با وجود مشکلات و کمبود در زیرساخت ها محروم هستند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به مباحث ذکرشده از مسئولان ارشد استان تقاضا دارم با جدیت وضعیت تخصیص اعتبارات شهرستانی را مورد تجدیدنظر قرار دهند و در این رابطه با نمایندگان استان با توجه به اشراف آنها بر مسائل و مشکلات حوزه های انتخابیه، همفکری کنند.