سنجاب پرنده به ماموریت های خطرناک می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، سنجاب های پرنده دارای پوسته خاصی هستند که با بازشدن دستشان را به بدنشان متصل می کند و لذا می توانند مسافت های طولانی را در هوا طی کنند و از درختی به درخت دیگر بپرند.

طراحی این پهپاد هنوز نهایی نشده، اما پیش بینی می شود وزن آن کمتر از ۴۵۰ گرم باشد.

پهپاد یاد شده هم می تواند در هوا شناور بماند و هم می تواند به چابکی پهپادهای دیگر در هوا حرکت کند. ارتش آمریکا مدعی است این محصول از انعطاف و استحکام هواپیماهای معمولی با بال های ثابت هم برخوردار است.

به گفته دیوید مک نالی مدیر روابط عمومی آزمایشگاه تحقیقاتی ارتش این پهپاد قادر به انجام تمامی کارهایی است که هواپیماهای ساده انجام می دهند و بدین منظور مجهز به دو موتور ساده است.

ارتش آمریکا از این پهپاد برای انجام کنترل و نظارت و ماموریت های گشت زنی خاصی استفاده خواهد کرد که انجام آنها با هواپیماهای معمولی ممکن نخواهد بود. پرواز طولانی مدت و قابلیت حرکت در محیط های شهری و حتی ساختمان های سربسته از جمله توانمندی های این پهپاد است که در هواپیماهای عادی وجود ندارد.