لزوم توجه به مشکلات فرهنگی مناطق حاشیه نشینی در برنامه های کانون

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از در بازدید مرکز شماره ۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تبریز با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان آذربایجان شرقی دیدار و در خصوص نقش این نهاد در حوزه فرهنگی و حل مشکلات این عرصه به گفت و گو نشست.
اهمیت نقش کانون در کاهش مشکلات فرهنگی مناطق حاشیه نشین
حیدری نماینده معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور شنبه در این بازدید ضمن تقدیر از فعالیتهای کانون در این منطقه بر اهمیت نقش کانون در کاهش مشکلات فرهنگی مناطق حاشیهنشین تاکید و تصریح کرد: اقدامات لازم را برای پیگیری مطالبات، اختصاص و افزایش اعتبارات ویژه برای انجام فعالیتهای کانون پرورش فکری در سطح کشور انجام خواهد شد.
وی نماینده معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به نقش و جایگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه فرهنگی خاطر نشان کرد: این مجموعه حضور موفقی در این زمینه داشته و امیدواریم با اقدامات پیش رو شاهد رشد بیش از پیش فعالیتهای کانون به ویژه در مناطق حاشیهنشین و با رویکرد کاهش مشکلات فرهنگی این مناطق باشیم.
علاقهمندی لازم برای تداوم فعالیتهای فرهنگی در مناطق حاشیه نشین وجود دارد
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با اشاره به فعالیتهای مرکز فرهنگی هنری کانون در یکی از مناطق حاشیهنشین تبریز تصریح کرد: برنامههای متنوع و جذابی برای کودکان و نوجوانان در این مرکز اجرا میشود و استقبال از این فعالیتها نشان از علاقهمندی به تداوم فعالیتهای فرهنگی است.
هادی یوسف زاده در عین حال تصریح کرد: بررسیهای موجود نشان از تاثیرگذاری این فعالیتها بر اعضای این مرکز دارد و تولید آثار شاخص فرهنگی هنری و ادبی اعضای این مرکز نشان از این موضوع دارد.
گفتنی است در این بازدید جمعی از کودکان و نوجوانان این مرکز فرهنگی هنری کانون در مناطق حاشیهنشین تبریز برخی از مشکلات موجود منطقه سکونت خود را در قالب متن ادبی ارائه کردند.
دیدار از بخشهای مختلف مرکز فرهنگی هنری شماره ۴ کانون تبریز نیز از دیگر برنامههای این بازدید بود.
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