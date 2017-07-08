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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان:

۳۰۲ خودرو در هر ساعت از جاده‌های استان سمنان تردد می کنند

۳۰۲ خودرو در هر ساعت از جاده‌های استان سمنان تردد می کنند

سمنان - سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با بیان اینکه ۳۰۲ وسیله نقلیه در هر ساعت از محورهای مواصلاتی استان تردد کرد، گفت: در این بین سهم وسایل نقلیه سنگین ۲۴ درصد است.

احسان منصورکیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه میانگین نرخ تردد وسایل نقلیه در کل محورهای دارای سیستم های تردد شماری استان سمنان از ۱۰ الی ۱۶ تیر ماه جاری، ۳۰۲ وسیله نقلیه در هر ساعت بوده است، افزود: سهم وسایل نقلیه سنگین در ماین بین ۲۴ درصد از کل تردد بوده است.

وی سرعت متوسط وسایل نقلیه عبوری از محورهای استان سمنان در این مدت را ۸۴.۵ کیلومتر بر ساعت ذکر کرد و افزود: میانگین نرخ جریان تردد وسایل نقلیه در بزرگراه امام رضا (ع) در این بازه زمانی ۴۸۲ وسیله نقلیه در ساعت بوده است.

سرپرست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان خاطرنشان کرد: بیشترین ترافیک در طی این مدت، در محور ایوانکی-تهران با تعداد ۸۱۱ وسیله نقلیه در ساعت ثبت شده است.

منصورکیایی تصریح کرد: تعداد وسایل نقلیه دارای تخلف سرعت غیرمجاز ۸.۵ درصد کل تردد ثبت شده و تعداد وسایل نقلیه دارای تخلف فاصله غیرمجاز ۷.۴درصد کل تردد ثبت شده است.

کد مطلب 4024358

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