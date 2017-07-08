احمد آبروان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۷۵ حرفه آموزشی با حضور اساتید مجرب در این مرکز در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه این آموزش‌ها نقش بسزایی در اشتغال جوانان دارد، افزود: سالانه بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آموزش می‌بینند.

آبروان با تاکید بر اینکه این آموزش‌ها متناسب با نیازهای اشتغال منطقه است، گفت: این آموزش‌ها متناسب با نیازهای منطقه ویژه اقتصادی و سازمان انرژی اتمی است.

وی از حمایت‌های فرماندار شهرستان دشتی در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تقدیر وتشکر کرد و یادآور شد: برای تجهیز و تکمیل خوابگاه و رستوران این مرکز نیاز به تامین اعتبار است که امیدواریم هر چه زودتر این مهم تحقق یابد.