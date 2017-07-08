هواپیمای مافوق صوت با تحمل دمای ۳ هزار درجه سانتیگراد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ویرد، دانشمندان نوع جدیدی از پوشش سرامیکی ساخته اند که مسیر را برای تولید هواپیماهای سوپرسونیک(هواپیمایی که با سرعت مافوق صوت حرکت می کند) فراهم می کند. هواپیماهای مذکور با تولید چنین پوششی می توانند با سرعت ۶۲ هزار کیلومتر برساعت یا سریعتر پرواز کنند.

محققان دانشگاه مچستر باهمکاری دانشگاه مرکزی جنوب در چین این ماده را ساخته اند. ترکیب مذکور یک پوشش کاربیدی است که از کربن بسیار مقاوم در حرارت های بالا ساخته شده است.

بقیه مواد ترکیبی علاوه برکربن شامل زیرکونیم، تیتانیوم و برون هستند. این ماده عجیب می تواند دمای تا ۳ هزار درجه سانتیگراد تحمل کند. چنین گرمایی از حرکت با سرعت بالا تولید می شود.

این درحالی است که دمای اطراف هواپیمای سوپرسونیک که در ارتفاع ۱۸ هزار متری زمین حرکت می کند، گاهی اوقات به ۲تا ۳ هزار درجه سانتیگراد می رسد. اما ماده جدید هواپیما را از هرگونه گزندی در نتیجه گرمای شدید حفظ می کند.