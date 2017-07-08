  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

هواپیمای مافوق صوت با تحمل دمای ۳ هزار درجه سانتیگراد

هواپیمای مافوق صوت با تحمل دمای ۳ هزار درجه سانتیگراد

محققان انگلیسی و چینی نوعی پوشش سرامیکی برای هواپیماهای سوپرسونیک ساخته اند که قابلیت تحمل دمای ۳هزار درجه سانتیگراد را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  ویرد، دانشمندان نوع جدیدی از پوشش سرامیکی ساخته اند که مسیر را برای تولید هواپیماهای سوپرسونیک(هواپیمایی که با سرعت مافوق صوت حرکت می کند) فراهم می کند. هواپیماهای مذکور با تولید چنین پوششی می توانند با سرعت ۶۲ هزار کیلومتر برساعت یا سریعتر پرواز کنند.

محققان دانشگاه مچستر باهمکاری دانشگاه مرکزی جنوب در چین  این ماده را ساخته اند. ترکیب مذکور یک پوشش کاربیدی است که از  کربن بسیار مقاوم در حرارت های بالا ساخته شده است.

بقیه مواد ترکیبی علاوه برکربن شامل زیرکونیم، تیتانیوم و برون هستند. این ماده عجیب می تواند دمای تا ۳ هزار درجه سانتیگراد تحمل کند. چنین گرمایی از حرکت با سرعت بالا تولید می شود.

این درحالی است که دمای اطراف هواپیمای سوپرسونیک که در ارتفاع ۱۸ هزار متری زمین حرکت می کند، گاهی اوقات به ۲تا ۳ هزار درجه سانتیگراد می رسد. اما ماده جدید هواپیما را از هرگونه گزندی در نتیجه گرمای شدید حفظ می کند.  

کد مطلب 4024410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها