به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره لیگهای کاراته سبکهای آزاد قم در ۳ رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و نفرات برتر این رقابتها مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.
در این رقابتها که جمعه شب در خانه کاراته استان قم به کار خود خاتمه داد ۱۸ تیم با هم به رقابت پرداختند که در نهایت برترینهای این مسابقات شناسایی شدند.
در رده سنی نوجوانان آکادمی رستمیزاده با ۱۵ امتیاز تیمی و ۵۵ امتیاز انفرادی به مقام نخست رسید و آکادمی عزیزیان با ۱۲ امتیاز تیمی و ۵۰ امتیاز انفرادی و باشگاه بهادران با ۷ امتیاز تیمی و۳۷ امتیاز انفرادی در جایگاههای بعدی ایستادند.
در رده سنی جوانان مقام اول به آکادمی رستمیزاده با ۱۵ امتیاز تیمی و ۵۶ امتیاز انفرادی اختصاص یافت و پس از آن آکادمی عزیزیان با ۹ امتیاز تیمی و ۴۴ امتیاز انفرادی و باشگاه بهادران با ۹ امتیاز تیمی و ۳۲ امتیاز انفرادی در ردههای بعدی قرار گرفتند.
در مسابقات رده سنی بزرگسالان مقام اولاز آن آکادمی رستمیزاده با ۱۲ امتیاز تیمی و ۵۴ امتیاز انفرادی شد و پس از آن باشگاه راحله با ۱۲ امتیاز تیمی و ۴۸ امتیاز انفرادی و باشگاه بهادران با ۹ امتیاز تیمی و ۳۹ امتیاز انفرادی عناوین بعدی را کسب کردند.
این در حالی است که اخیرا چند چهره نونهال کاراته قم به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند و وضعیت کاراته قم در بخش پایه و نیز بزرگسالان با حضور امیر مهدیزاده و سعید علیپور مثبت ارزیابی میشود.
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