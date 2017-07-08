پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده جنوبی بودن جریانات در سطح استان است که در برخی ساعات بر سرعت وزش این جریانات افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اثر این جریانات، خلیج فارس نیز تا حدودی متلاطم خواهد شد و همچنین غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی کماکان پدیده های غالب خواهند بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط مه صبحگاهی و در طول روز گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی این مدت جهت باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

مساعدی بیان کرد: فردا زمان جزر اول دریا ساعت یک و ۱۹ دقیقه، مد اول دریا ساعت هشت و هفت دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۶ و مد دوم ساعت ۲۲ و پنج دقیقه خواهد بود.