قابلیت های تازه ترین گوشی های هوشمند گوگل لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، گوشی پیکسل ۲ رقیبی جدی برای نسل جدید گوشی آیفون و گالکسی خواهد بود و منابع خبری به تازگی جزییات بیشتری را در مورد امکانات آن منتشر کرده اند.

گوگل این گوشی ضدآب را در دومدل جداگانه طراحی و عرضه می کند که به ترتیب Muskie و Walleye نام خواهند گرفت. Muskie دارای نمایشگر بزرگتری خواهد بود و ممکن است در آینده مدلی با نمایشگر بزرگتر به نام Taimen هم عرضه شود.

مدل بزرگتر گوشی پیکسل ۲ دارای نمایشگر ۵.۹۹ اینچی با دقت ۱۴۴۰ پیکسل خواهد بود. تولید نمایشگرهای این گوشی بر عهده شرکت ال جی خواهد بود. در این گوشی ها از بلندگوی های ثانویه در کنار بلندگوهای اصلی استفاده شده که پخش صدای استریو را با کیفیت مناسب ممکن می کنند.

ابعاد نمایشگر مدل کوچک تر گوشی پیکسل ۲ احتمالا ۴.۹۷ اینچی بوده و دقت بصری آن هم ۱۰۸۰ پیکسل خواهد بود. تولید بخشی از اجزای این گوشی توسط شرکت اچ تی سی صورت می گیرد.

قرار است در هر دو گوشی از پردازنده Qualcomm Snapdragon ۸۳۵ استفاده شود. میزان رم این گوشی ها هم ۴ گیگابایت اعلام شده است. در مورد مشخصات فنی دوربین های گوشی های یاد شده اطلاعاتی منتشر نشده است.