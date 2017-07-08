آرایش در مدارس ممنوع شود/نارضایتی از وضع حجاب در بیمارستان ها

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا زنگنه پیش از ظهر شنبه در نشست خبری هفته عفاف و حجاب، طی سخنانی اظهار داشت: عفاف و حجاب هم برای خواهران و هم برای برادران لازم است.

وی افزود: بسیاری از مطالب در اسلام وجود دارد که نوشته نشده است، ولی در بیانات و روایات و تذکرات کاملا مشهود هستند و خود را نشان می دهند، همان قدر که برای خواهران حجاب و عفاف توصیه شده به همان میزان برادران نیز باید حیا پیشه کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه سیدالشهدا استان تهران با بیان این که امروز ترویج سنت غرب، توسط هر کس که باشد، خود نوعی بی حیایی است، گفت: آیه ۶۰ سوره احزاب به عنوان آیه چادر مبین لزوم استفاده از حجاب و چادر است، در نظام جمهوری اسلامی، الگوی زنان ما حجاب و عفاف است.

وی با تشریح برنامه های هفته حجاب و عفاف در استان تهران اضافه کرد: کلیه ادارات و نهادها در سطح شهرستان ها آذین هایی بسته شده و برنامه هایی داریم و در مصلی ها، میادین، مساجد و پارک ها، بالای ۴۰۰ برنامه داریم و اگر به صورت کلی حساب کنیم در هر شهرستان حدود ۱۵ برنامه مثل غرفه کودکان، غرفه های عفاف و حجاب، غرفه های مشاوره و راهنمایی بانوان، غرفه جنگ نرم و بسیاری از غرفه های دیگر و همچنین ارائه یک کتاب درباره عفاف و حجاب برای دختران ۹ تا ۱۱ سال را داریم که کلیه این برنامه ها به دبیری بسیج خواهران صورت می گیرد.

وی سپس با انتقاد از عدم رعایت حجاب صحیح در بیمارستان ها، گفت: این امر آفتی است که وجود دارد و باید چاره اندیشی شود.

زنگنه انجام کار فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب را بسیار پر اهمیت خواند و گفت: متاسفانه امروز فقط باید کار فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب، از طرف سپاه انجام شود در صورتی که بسیاری از سازمان ها در این کار باید دخیل باشند، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و نماینده ولی فقیه که در بیمارستان ها وجود دارد، باید نظارت های لازم را انجام دهند که این نظارت ها به یک انسجام همگانی نیازمند است.

معاون هماهنگ کننده سپاه سیدالشهدا استان تهران گفت:امروز چادر در مدارس به ندرت استفاده می شود، قبلا در آموزش و پرورش آرایش بانوان ممنوع بود ولی الان نیست، در صورتی که الگوی دانش آموز معلم است.

وی گفت: هفته عفاف و حجاب از امروز آغاز و تا جمعه ادامه دارد که اوج برنامه ها در روز چهارشنبه است که راهپیمایی و گردهمایی عفاف و حجاب داریم و در این مراسم بانوان محجبه و مردم بصورت راهپیمایی شرکت می کنند.