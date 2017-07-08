ملی پوشان تکواندو به اردو می روند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گرندپری سال ۲۰۱۷ به میزبانی روسیه و در شهر مسکو با حضور ۳۲ تکواندوکار برتر چهار وزن المپیکی ۱۳ تا ۱۵ مردادماه برگزار خواهد شد.

به منظور حضور در این رقابتها از سوی مهدی بی باک سرمربی تیم ملی آرمین هادی پور، ابوالفضل یعقوبی، محمدکاظمی، امیرحسین ساسان، سالار حیدری و حمیدرضا هادیان و احمدی از فردا (یکشنبه) در مرکز جهانی تکواندو آغاز می شود.

در این اردو فرزان عاشورزاده و سجاد مردانی دو تکواندوکار المپیکی کشورمان به همراه ابوالفضل یعقوبی نماینده وزن چهارم ایران در رقابتهای جهانی حضور نخواهند داشت.

رقابتهای جایزه بزرگ که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک محاسبه خواهد شد، در طول سال چهار مرحله مقدماتی و یک مرحله نهایی برگزار می شود که در مرحله مقدماتی ۳۲ نفر برتر هر وزن و در مرحله نهایی تنها نفرات اول تا هشتم حضور پیدا می کنند.