یگان حفاظت از شیلات در آذربایجان غربی راه اندازی شود

معصوم فصیح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صید و صیادی غیر مجاز باعث می شود، ضربه شدیدی به ذخایر آبی وارد شود افزود: با استقرار یگان حفاظت شیلات می توان با جلوگیری از قاچاق و صید غیر مجاز ماهی اقتصاد منطقه را بهبود و رونق بخشید.

وی با اشاره به اینکه انواع ماهی های ارزشمند و سودمند کشور به عنوان مخزن ژنتیک در این شهرستان وجود دارد اظهارداشت: شهرستان پلدشت با داشتن ۲ تعاونی صید و صیادی ماهی با اشتغالزایی برای ۴۰۰ نفر بصورت مستقیم، شش شرکت صید شاه میگو با اشتغالزایی مستقیم برای ۷۰ نفر و ۲۵ واحد مزرعه پرورش ماهی گرم آبی و سرد آبی و دو بازارچه عرضه مستقیم ماهی، مکان مناسبی جهت تولید و ایجاد اشتغال در بخش شیلات است.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تنها مرکز تکثیر بچه ماهی گرم آبی شمال غرب کشور در شهرستان پلدشت فعالیت می کند و بالاترین حجم رها سازی بچه ماهی در ذخایر آبی استان در این شهرستان صورت می گیرد.

فصیح با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۸ مرکز و مزرعه تکثیر و پرورش آبزیان در استان وجود دارد عنوان کرد: سالانه نزدیک به ۱۵ هزار تن انواع ماهیان گرمابی و سردآبی در مزارع پرورش ماهی به صورت انفرادی و مجتمع های پرورشی در سطح استان تولید می شود.

وی گفت: در استان سالانه بیش از ۵۵ میلیون تخم چشم زده و ۱۳ میلیون تن قطعه انواع بچه ماهی با هدف تامین نیاز استان و صادرات به استانهای دیگر کشور تولید می شود.