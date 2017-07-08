به گزارش خبرگزاری مهر، «معنای زندگی چیست؟» پرسشی است که مدت‌ها نزد فیلسوفان غربی مهجور افتاده بود، اگرچه عموما آن را بیانگر دغدغه‌هایی می‌شمرند که بسیاری از افراد درباره‌ی زندگی، عموما و زندگی خود، خصوصا احساس می‌کنند. به تازگی کتاب «در جست‌وجوی معنا، چگونه زندگی کنیم؟» نوشته‌ اسوالد هنفلینگ، فیلسوف معاصر آلمانی، به همت نشر کرگدن و با ترجمه‌ی امیرحسین خداپرست و غزاله حجتی منتشر شده است.

این کتاب به دو موضوع عمده می‌پردازد: نخست، واقعیت‌هایی درباره‌ی زندگی، مانند مرگ و فقدان هدف نهایی و شیوع رنج، که ممکن است به نظر برسد زندگی را بی‌معنا می‌کنند. دوم، خودشکوفایی و این‌که چگونه و به چه معنا می‌تواند آرمانی رضایت‌بخش یا سازوار باشد.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «در جست‌وجوی معنا» اختصاص دارد که با حضور دکتر هدایت علوی‌تبار، دکتر مسعود صادقی، دکتر امیرحسین خداپرست و دکتر غزاله حجتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است