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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

«در جست‌وجوی معنا، چگونه زندگی کنیم؟» نقد و بررسی می شود

«در جست‌وجوی معنا، چگونه زندگی کنیم؟» نقد و بررسی می شود

«در جست‌وجوی معنا، چگونه زندگی کنیم؟» نوشته‌ اسوالد هنفلینگ، فیلسوف معاصر آلمانی در شهر کتاب مرکزی نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «معنای زندگی چیست؟» پرسشی است که مدت‌ها نزد فیلسوفان غربی مهجور افتاده بود، اگرچه عموما آن را بیانگر دغدغه‌هایی می‌شمرند که بسیاری از افراد درباره‌ی زندگی، عموما و زندگی خود، خصوصا احساس می‌کنند. به تازگی کتاب «در جست‌وجوی معنا، چگونه زندگی کنیم؟» نوشته‌ اسوالد هنفلینگ، فیلسوف معاصر آلمانی، به همت نشر کرگدن و با ترجمه‌ی امیرحسین خداپرست و غزاله حجتی منتشر شده است.

این کتاب به دو موضوع عمده می‌پردازد: نخست، واقعیت‌هایی درباره‌ی زندگی، مانند مرگ و فقدان هدف نهایی و شیوع رنج، که ممکن است به نظر برسد زندگی را بی‌معنا می‌کنند. دوم، خودشکوفایی و این‌که چگونه و به چه معنا می‌تواند آرمانی رضایت‌بخش یا سازوار باشد.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «در جست‌وجوی معنا» اختصاص دارد که با حضور دکتر هدایت علوی‌تبار، دکتر مسعود صادقی، دکتر امیرحسین خداپرست و دکتر غزاله حجتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است

کد مطلب 4024453
سارا فرجی

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