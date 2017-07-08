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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ اعلام کرد:

خرید تضمینی ۸۸ هزار تن گندم در مازندران

خرید تضمینی ۸۸ هزار تن گندم در مازندران

ساری - مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ماطقه ۲ کشور گفت: در سال زراعی جاری تاکنون ۸۸ هزار و ۱۱۸ تن گندم به‌صورت خرید تضمینی از کشاورزان مازندران خریداری شد.

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون مبلغ ۴۱۳ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال از مطالبات گندم کاران استان مازندران پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری مقدار ۱۴۸ هزار و ۷۰۲ تن کل زا در کشور خریداری و تاکنون قریب به ۳۷ هزار میلیارد ریال به کلزاکاران پرداخت شدعنوان کرد:  نزدیک به نیمی از کلزای کشور در سطح منطقه ۲ یعنی استان‌های مازندران، گلستان و سمنان خریداری شد.

جعفری گفت: ۶۹ هزار و ۴۵۶ تن کل زا در منطقه ۲ کشور خریداری شد که از این مقدار، ۱۹ هزار و ۳۶۰ تن در مازندران و ۵۰ هزار و ۱۹ تن در گلستان و ۷۷ تن نیز در سمنان صورت پذیرفت.

وی در پایان با اشاره به اینکه پرداخت وجه کل زا به کلزاکاران با سرعت قابل قبولی صورت گرفته گفت: تاکنون مبلغ ۱۷۷۶ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال به کلزاکاران استان‌های مازندران، گلستان و سمنان پرداخت‌شده و وجه باقیمانده نیز به‌زودی از طریق بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد تا به‌صورت کامل با کلزاکاران منطقه تسویه‌حساب شود.

کد مطلب 4024460

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