خرید تضمینی ۸۸ هزار تن گندم در مازندران

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون مبلغ ۴۱۳ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال از مطالبات گندم کاران استان مازندران پرداخت شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری مقدار ۱۴۸ هزار و ۷۰۲ تن کل زا در کشور خریداری و تاکنون قریب به ۳۷ هزار میلیارد ریال به کلزاکاران پرداخت شدعنوان کرد: نزدیک به نیمی از کلزای کشور در سطح منطقه ۲ یعنی استان‌های مازندران، گلستان و سمنان خریداری شد.

جعفری گفت: ۶۹ هزار و ۴۵۶ تن کل زا در منطقه ۲ کشور خریداری شد که از این مقدار، ۱۹ هزار و ۳۶۰ تن در مازندران و ۵۰ هزار و ۱۹ تن در گلستان و ۷۷ تن نیز در سمنان صورت پذیرفت.

وی در پایان با اشاره به اینکه پرداخت وجه کل زا به کلزاکاران با سرعت قابل قبولی صورت گرفته گفت: تاکنون مبلغ ۱۷۷۶ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال به کلزاکاران استان‌های مازندران، گلستان و سمنان پرداخت‌شده و وجه باقیمانده نیز به‌زودی از طریق بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد تا به‌صورت کامل با کلزاکاران منطقه تسویه‌حساب شود.