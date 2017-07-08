خط هوایی طبس-شاهرود تصویب شد/ پیاده شدن سامانه جامع مدیریت ایمنی

مرتضی حمید پور در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مسیر هوایی شاهرود- طبس به علت داشتن مشکلات تردد هوایی کشور در منطقه شمال‌شرق و جنوب به علت داشتن مزیت های فرودگاه شاهرود در کمیته مدیریت هوایی کشور به تصویب رسید، ابراز داشت: این مسیر هوایی می تواند خطوط مسافربری هوایی جنوب، شرق و شمال را به هم وصل کند.

وی با نوید اینکه هفته آینده یک دستگاه سوخت رسان به فرودگاه شاهرود افزوده می شود تا شاهد برقراری پروازهای خارجی همچون عتبات عالیات، و تقویت پروازهای تهران و مشهد باشیم، تصریح کرد: فرودگاه شاهرود در راستای رفع مشکلات خود اقدامات خوبی در دستور کار دارد که صدور یک هزار و ۷۰۰ نامه پیگیری طی سه ماهه نخست سال جاری گواه این مطلب است.

رئیس فرودگاه شاهرود بابیان اینکه طی سه ماه نخست سال‌جاری پیگیری تکمیل تکنیکال بلاک یا قفل الکترونیک نیز به انجام رسید، ابراز داشت: پیاده شدن سامانه جامع مدیریت ایمنی، انجام فرآیندهای ۱۰گانه ابلاغی از سوی سازمان هوایی کشور و همچنین استقرار سامانه ام.او.دبیلو.پی با الگو برداری از فرودگاه مهرآباد از جمله اقدامات سه ماهه اخیر قلمداد می شود.

حمید پور در ادامه تصریح کرد: با جذب اعتبارات سال ۹۶ شاهد توسعه زیر ساخت‌ها و راه اندازی امکاناتی مانند جایگاه سوخت، چک پرواز و سامانه های ایمنی هستیم.

وی همچنین با بیان اینکه ساختمان سوله نیز تکمیل و امکانات رفاهی، اداری، پرسنلی راه اندازی شده است، تصریح کرد: از جمله اقدامات مهم دیگر راه اندازی سامانه فلای چک است که قبل از آن باعث لغو پروازهای زیادی می شد اما با ایجاد این سامانه که مدیریت وزش باد را برعهده دارد از امروز دیگر شاهد کنسل شدن پروازها به دلیل وزش باد شدید نخواهیم بود.