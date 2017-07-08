۵۳ هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان آبیک خریداری شد

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درحال حاضر سه مرکز خرید در این شهرستان محصول گندم کاران را خریداری می کند و با توجه به افزایش ظرفیت سیلوهای این شهرستان در سال جاری به ۶۵ هزار تن، انتظار می رود تاخیر در خرید محصولات کشاورزان و ایجاد صف های طولانی وسایل نقلیه در این مراکز مرتفع شود.

وی برگزاری کارگاهها و بازدید های آموزشی، اجرای ۴ مورد مزرعه الگویی و سایت جامع الگویی تولیدی- ترویجی، افزایش سطح بیمه مزارع گندم با استقرار نماینده بیمه در مراکز (در سال جاری یک هزار و ۶۹۳ هکتار از مزارع گندم این شهرستان تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت) را از اقدامات فنی و حمایتی در راستای تولید بهتر محصول گندم انجام شده در این شهرستان ذکر کرد.

به گفته لطفی، اجرای برنامه کشاورزی حفاظتی در سطح ۲ هزار و ۲۱۳ هکتار و مبارزه با آفت سن در سطحی حدود ۲۱هزار هکتار از دیگر برنامه های اجرا شده برای بهبود کیفیت گندم در سال زراعی جاری بود.

وی یاد آور شد: سطح زیرکشت گندم در این شهرستان در سال زراعی جاری۱۵هزارو۸۰ هکتار آبی و یک هزار و ۷۶۴ هکتار دیم است.

لطفی پیش بینی کرد: حدود ۶۸ هزار تن محصول گندم از این این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.