اختصاص ۶۷ میلیارد اعتبار عمرانی برای دهیاری های آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی قبل از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی دهیار اظهار داشت: در استان آذربایجان شرقی هزار و ۹۱۲ دهیار داریم و امروز از هر بخش سه نفر از دهیاران را به این مراسم دعوت کرده ایم که فلسفه همایش، تجلیل از دهیاران و استفاده آن ها از دیدگاه های مسئولان حاضر در مراسم است.

وی ادامه داد: دهیاران حاضر در این مراسم طبق شاخص های متنوع انتخاب شده و چندین نفر از این افراد که دارای بیشترین امتیاز هستند، مورد تجلیل ویزه قرار می گیرند.

کرمی در خصوص عملکرد این اداره کل در زمینه افتتاح طرح های عمرانی گفت: اختصاص ۶۷ هزار و ۴۹۱ میلیون ریال اعتبار عمرانی به تعداد ۲۴۲ پروژه در سال ۹۵ و سه ماهه سال ۹۶ از جمله این امور بوده است.

قیر رایگان در اختیار دهیاری ها قرار داده شود

معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه نیز در این مراسم اظهار داشت: دهیاران باید جلوی هر گونه بی قانونی در ساخت و ساز و یا استفاده از چاه های غیرمجاز در حوزه کاری خود را بگیرند و در این زمینه با جدیت برخورد کنند.

حمید شکری ادامه داد: دهیاران گاها در پی اجرای طرح های هادی در بخش مربوط به خود هستند اما متاسفانه این دهیار یک اهرم اجرایی برای این کار ندارد و در این راستا پیشنهاد می کنیم به گونه ای پیش بینی شود که دهیاران با مراجعه به ضابطان قضایی نیروی لازم را در اختیار گرفته و اقداماتی انجام دهند.

وی افزود: در اجرای این طرح ها وقتی مسیرگشایی می شود، تیرهای برق وسط کوچه و خیابان می ماند و متولی خاصی در این زمینه وجود ندارد که باید هماهنگی هایی در این راستا شکل گیرد.

شکری همچنین خواستار قرار گرفتن یک اهرم قدرت در اختیار دهیاران استان شد و آن را برای کنترل مدیریت روستاها لازم دانست.

وی در خصوص لزوم اختصاص قیر رایگان به روستاها گفت: اگر این طرح در روستاها اجرایی شود شاهد عمرانی و آبادانی ویژه در این روستاها خواهیم بود چرا که بنیاد مسکن تا یک جایی می تواند در این زمینه اقدام کند.

عدم ثبات شغلی از مشکلات جدی دهیاران

معاون استاندار ادامه داد: ما متناسب با نیاز روستاها نمی توانیم اعتباری به ان ها اختصاص دهیم، از سویی تحویل ماشین آلات بی کیفیت به این دهیاری ها نیز قابل توجه است که مشکلات اساسی ایجاد کرده که اگر بتوانیم کیفیت لازم به این ماشین آلات بدهیم، عملکرد دهیاری ها بالا خواهد رفت.

وی در خصوص گزینش دهیاران نیز گفت: برای گزینش این افراد مدرک دیپلم را مدنظر قرار گرفته اند که این امر برای روستاها مشکل ایجاد کرده که باید نسبت به در نظر گرفتن معیاری دیگر برای گزینش این افراد اقدام شود.

شکری همچنین عدم ثبات شغلی این افراد را از مهم ترین مشکلات این افراد دانست و خواستار اقدام جدی در این راستا شد.