منتظر خبرهای خوب باشید/ حضور ایران در یک اتفاق بزرگ فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش مظفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور ایتالیا جمعه شانزدهم تیرماه در ضیافت ناهاری که به افتخار حضور ارکستر سمفونیک تهران در فستیوال راونا کشور ایتالیا در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم ترتیب داده بود با ابراز خرسندی از این حرکت فرهنگی مشترک کشورهای ایران و ایتالیا گفت: یکی از ویژگی هایی که در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و کشور ایتالیا وجود دارد پیش رفتن روابط در تمامی بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی است. به هر حال یکی از بخش هایی که هم برای ما و هم برای کشور ایتالیا حائز اهمیت است همین بخش فرهنگی و فعالیت های هنری است که با توجه تاریخ کهن هر دو سرزمین می تواند دربرگیرنده فعالیت های زیادی برای ما باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه فعالیت های ما در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بسیار چشمگیر بوده که یکی از این شاخص های فرهنگی فعالیت های ما در ایران، برای حضور ارکستر سمفونیک تهران در ایتالیا و ارکستر فستیوال راونا در تهران بوده است که هم برای ما و هم برای مقامات ایتالیایی به شدت حائز اهمیت است به طوری که بسیاری از رسانه های مهم کشور ایتالیا به این موضوع پرداخته اند. به هر حال تمامی این موارد نشان از امنیت در داخل ایران و ارتباط بسیار خوب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای صاحب فرهنگ است. برگزاری پروژه «جاده های دوستی» به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد فرهنگی هنری رودکی و سرپرستی فنی هنرمندانی چون شهرداد روحانی و ریکاردو موتی اتفاق بسیار بزرگی است که شما اثرات آن را تا مدت ها بر روابط فرهنگی دو کشور ایران و ایتالیا خواهید دید

مظفری بیان کرد: حضور گروه ایرانی در اینجا به عنوان سفیران فرهنگی هنری کشورمان نشان از غنای عظیمی دارد و این افراد هر روز بیش از گذشته در معرفی گنجینه ارزشمند فرهنگ و هنر ایرانی فعالیت می کنند. برگزاری پروژه «جاده های دوستی» به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد فرهنگی هنری رودکی و سرپرستی فنی هنرمندانی چون شهرداد روحانی و ریکاردو موتی اتفاق بسیار بزرگی است که شما اثرات آن را تا مدت ها بر روابط فرهنگی دو کشور ایران و ایتالیا خواهید دید. از نظر من و تمامی دوستانی که در ایران و ایتالیا برای پروژه زحمت کشیدند این حرکت آغازگر یک حرکت بزرگ است و بسیار خوشحالیم که هنر ایران تا به این سطح رسیده که هنرمندان بزرگ کشور ایتالیا که در سطوح جهانی فعالیت می کنند لب به تحسین هنر هنرمندان جوان کشورمان پرداخته اند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا ادامه داد: خوشبختانه ایتالیایی ها هم علاقه مند هستند تا فرهنگ ایران و ایرانی در قاره اروپا گسترده تر شود و حضور ارکستر سمفونیک تهران در ایتالیا برای اجرا در فستیوال راونا بهترین فرصت ممکن برای تبیین چنین حرکتی است که قطعا برای اولین بار نخواهد بود. من لازم است در همین جا ضمن تقدیر از رسانه ها در پوشش این جریان فرهنگی از آقای صفی پور به عنوان مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی تشکر ویژه ای داشته باشم که نقش بی بدیلی در این کار بزرگ داشت. این در حالی است که رایزنی فرهنگی ایران نیز تلاش های بسیاری برای اجرای درست این پروژه داشت که جا دارد از همکاران خودم در این زمینه نیز تقدیری داشته باشم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه هنرمندان این مجموعه هنری سفیران دو کشور ایران و ایتالیا هستند، گفت: ایتالیایی ها وقتی وارد ایران می شوند به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند و این هیات هم ظاهرا مستثنی نبوده است و بعد از برگشت به فاصله یک ماه دوباره با خانواده خود به ایران برمی گردند. ما هرچه بیشتر رفت و آمد کنیم واقعیات ایران را بیشتر نشان داده ایم و قطعا نتیجه آن مثبت است. هنر برای ما یکی از ابزارهای دیپلملسی فرهنگی است. در شرایطی که ایران دایم تحت فشارهای رسانه ای است تا آنجا را ناامن نشان بدهند و به انزوا بکشانند ما هر چقدر بتوانیم به عنوان بلندگوی نظام در اینجا تبلیغ کنیم فایده و تاثیری ندارد زیرا هیچ فعالیت تاثیرگذارتر از حضور هنرمندان در کشورها نیست.

مظفری در بخش پایانی صحبت های خود گفت: بسیاری از گروه های خارجی طی سال های اخیر آماده همکاری با ایران هستند به همین منظور اجرای چنین پروژه ای قدم بسیار مبارکی برای انجام کارهای بزرگ است که قطعا در آینده ای نزدیک به نوبت درباره آنها اقدام می شود.

اکبر قولی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا نیز با ابراز خرسندی از فراهم شدن شرایط حضور گروه های ایرانی و ایتالیایی برای اجرای پروژه «جاده های دوستی» توضیح داد: در حوزه موسیقی و فعالیت های مشترکی که هنرمندان ایرانی و ایتالیایی می توانند با هم داشته باشند کار قطعا به این پروژه ختم نخواهد شد و شما مطمئن باشید این اولین کار ما در عرصه فعالیت های موسیقایی است. ضمن اینکه تنوع برنامه های ما نیز فقط محدود به حوزه موسیقی نخواهد شد. باید در کار فرهنگی به ذائقه مخاطب توجه کرد. به هر حال مخاطب موسیقی را دوست دارد و برایش جذاب است و زبان گفت و گو با اروپا به ویژه در کشوری مانند ایتالیا موسیقی است پس ما وظیفه خود را در اینجا انجام داده ایم و توقع داریم مسئولان حمایت کنند تا بتوانیم از ظرفیت های فرهنگی کشورهای مختلف استفاده کنیم

وی با تشریح فعالیت های گذشته رایزنی فرهنگی ایران در کشور ایتالیا بیان کرد: به عنوان مسئول مدیریت روابط فرهنگی در ایتالیا حلقه وصلی بین نهادهای فرهنگی ایران و ایتالیا هستم. در سال گذشته مدیر فستیوال راونا به دفتر رایزنی فرهنگی ایران مراجعه کرد و پیشنهاد این برنامه را داد. من تاکید می کنم باید در کار فرهنگی به ذائقه مخاطب توجه کرد. به هر حال مخاطب موسیقی را دوست دارد و برایش جذاب است و زبان گفت و گو با اروپا به ویژه در کشوری مانند ایتالیا موسیقی است پس ما وظیفه خود را در اینجا انجام داده ایم و توقع داریم مسئولان حمایت کنند تا بتوانیم از ظرفیت های فرهنگی کشورهای مختلف استفاده کنیم.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این دیدار که با همراهی علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و تعدادی از همکارانش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه بود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر حاشیه های پیش آمده در زمینه گنجینه موزه هنرهای معاصر و تمایل طرف های اروپایی به ویژه کشور ایتالیا برای نمایش این آثار در کشورشان اظهار کرد: به هر حال برای عرضه چنین آثاری در کشور ایتالیا علاقه مندی هایی وجود دارد اما همانطور که می دانید درباره این موضوع خاص نظرات مختلفی وجود دارد که باید در این زمینه به فضای مشترکی دست پیدا کرد. همانطور که گفتم ایتالیایی ها خیلی به این موضوع علاقه مندند و خیلی هم پیگیری می کنند. البته شاید عمل نکردن به این وعده کمی خوب نبود اما به طور حتم در این زمینه باید با نهایت درایت و دقت تصمیم گرفت.

قولی در بخش پایانی صحبت های خود پیرامون حضور ارکستر ملی در کشور ایتالیا نیز بیان کرد: من برای حضور ارکستر ملی در ایتالیا جهت اجرای برنامه نهایت تلاشم را انجام می دهم چرا که در اینجا بسیاری از مخاطبان موسیقی به موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی ایران علاقه زیادی دارند.

ارکسترسمفونیک تهران به مدیریت هنری شهرداد روحانی بعد از اولین اجرای مشترک خود با ارکستر فستیوال راونا که روز ۱۵ تیر ماه به رهبری ریکاردو موتی رهبر ارکستر صاحب نام دنیای موسیقی در تالار وحدت تهران برگزار شد، امروز شنبه ۱۷ تیر ماه در یکی از بهترین تالارهای شهر راونا ایتالیا دومین اجرای مشترک خود را برگزار می کند. این برنامه توسط شبکه « RAY» کشور ایتالیا به صورت زنده و مستقیم پخش خواهد شد.