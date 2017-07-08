افزایش ۱۵ درصد سهم روستاهای کشور در مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رضا جندقیان پیش از ظهر شنبه، در جمع دهیاران و شهرداران آران و بیدگل در محل فرمانداری اظهار داشت: از بدو تاسیس دهیاری ها وزارت کشور بالغ بر ۱۰ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان برای روستاها اختصاص داده که بیش از ۷۲ درصد آن در دولت تدبیر و امید بوده است.

وی از افزایش ۱۵ درصدی سهم روستاها در مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و افزود: افزایش سهم روستاها در مالیات بر ارزش افزوده نشان از رویکرد مثبت قانونگذار به مباحث روستایی در برنامه ششم توسعه دارد که در این راستا روستائیان به ویژه دهیارها به عنوان مدیران روستاها بایستی با استفاده از ظرفیت روستاهایشان بهره لازم از این فرصت را در جهت توسعه به کار گیرند.

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به ۳۳ هزار و ۵۰۰ دهیاری در کشور، توسعه روستاها را نیازمند تغییر رویکرد ذکر کرد و افزود: در حال حاضر اتخاذ راهکارهایی برای خودکفایی دهیاری ها و درون زایی توسعه روستایی نیازی ضروری است.

وی از مرحوم غلامعلی غفوری دهیار فقید روستای کاغذی در بخش کویرات یاد نمود و اظهار داشت: آنچه از مسئولان باقی می ماند نام نیک و خدمت شایسته به مردم توشه ای برای عقبی و آخرت فرد باشد.

ابوالفضل معینی نژاد با تاکید بر پیگیری دقیق امورات توسط شهرداران و دهیاران و توجه به بحث گردشگری گفت:گردشگری روستایی یکی از بخش های مهم فعالیت های اقتصادی محسوب می شود و یکی از ارکان توسعه پایدار است.

وی شهرداران و دهیاران را مدیران توسعه مناطق روستایی و شهری نام برد و افزود: با ترسیم چارچوب مشخص برای توسعه آینده شهرستان تلاش شود.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به نگاه ویژه دولت یازدهم به روستاها و اقدامات ارزنده ای که صورت گرفته تاکید کرد: با شروع دولت دوازدهم و انتخاب مجدد دولت تدبیر و امید، رقابت برای خدمت رسانی به مردم مدنظر مسئولان باشد.