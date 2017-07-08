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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش خراسان جنوبی:

۱۶۵۲ مسافر در مدارس خراسان جنوبی اسکان یافتند

۱۶۵۲ مسافر در مدارس خراسان جنوبی اسکان یافتند

بیرجند- رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اسکان هزار و ۶۵۲ مسافر در مدارس استان خبر داد.

علی مهدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: هشت پایگاه، ۱۵ آموزشگاه و ۱۲۴ کلاس درس آماده میزبانی از مسافران تابستانی هستند.

وی با بیان اینکه  ۸۹ نفر از عوامل اجرایی برای اسکان مسافران تابستانی در مدارس فعالیت دارند، اظهار کرد: تاکنون ۴۵۹ خانوار فرهنگی با تعداد هزار و ۶۵۲ نفر در مدارس اسکان یافته اند.

مهدی نژاد با اشاره به خدمات قابل ارائه به مسافران تابستانی بیان کرد: تجهیز آموزشگاه ها به سیستم سرمایشی، تهیه بروشور و بنر راهنما و آماده سازی مدارس از جمله خدمات ارائه شده است.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، انعقاد تفاهم نامه با شرکت بیمه ای به منظور پوشش بیمه ای حوادث را از دیگر اقدامات انجام شده برای رفاه مسافران دانست.

کد مطلب 4024509

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