۱۶۵۲ مسافر در مدارس خراسان جنوبی اسکان یافتند

علی مهدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: هشت پایگاه، ۱۵ آموزشگاه و ۱۲۴ کلاس درس آماده میزبانی از مسافران تابستانی هستند.

وی با بیان اینکه ۸۹ نفر از عوامل اجرایی برای اسکان مسافران تابستانی در مدارس فعالیت دارند، اظهار کرد: تاکنون ۴۵۹ خانوار فرهنگی با تعداد هزار و ۶۵۲ نفر در مدارس اسکان یافته اند.

مهدی نژاد با اشاره به خدمات قابل ارائه به مسافران تابستانی بیان کرد: تجهیز آموزشگاه ها به سیستم سرمایشی، تهیه بروشور و بنر راهنما و آماده سازی مدارس از جمله خدمات ارائه شده است.

رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، انعقاد تفاهم نامه با شرکت بیمه ای به منظور پوشش بیمه ای حوادث را از دیگر اقدامات انجام شده برای رفاه مسافران دانست.