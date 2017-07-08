۷۴ نقطه مستعد آتش سوزی در جنگل های استان ایلام شناسایی شد

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۶۴۱ هزار هکتار جنگل در استان ایلام وجود دارد، موزه جنگل‌های بلوط کشور در ایلام است.

وی با اشاره به اینکه بارندگی سال ۹۵ و ۹۶ بارش های خیلی خوبی بوده است، افزود: ۷۴ نقطه در استان به عنوان نقاط بحرانی و مستعد آتش سوزی را شناسایی کرده ایم.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام افزود: ۲۰۷ هزار هکتار از مناطق جنگلی تحت حفاظت محیط زیست است.

وی گفت: ۲۷ مورد حریق در سال جاری رخ داده است که ۱۲ آتش سوزی در مناطق حفاظت شده محیط زیست داشته‌ایم.

احمدی افزود: سیستم پایش ماهواه‌ای مودیس برای بررسی آتش سوزی در استان راه‌اندازی شده است.

وی گفت: ۶۲ دستگاه دمنده برای خاموش کردن اتش سوزی به کار گیری شده و ۱۴ تیم واکنش سریع برای اطفای حریق تشکیل شده است.

مدیر کل منابع طبیعی با اشاره به اینکه ۱۲ دستگاه رادفایر خریداری و در اختیار تیم‌های آتش‌نشانی قرار گرفته است، افزود: آتش‌سوزی‌ در استان ۸۰ درصد کاهش یافته است.