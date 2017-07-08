لزوم فعال شدن مطبوعات در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماندیشی و تصمیمگیری در خصوص مسائل ومشکلات کانونهای آگهی تبلیغات و مطبوعات با حضور سهرابی و بشیرزاده رئیس گروه مطبوعات و تبلیغات و مشاور اجرایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در جهرم برگزار شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم در این جلسه با بیان اینکه حل مشکلات کانونهای آگهی تبلیغات و مطبوعات شهرستان جهرم یکی از دغدغههای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم است، افزود: امیدواریم با بررسیهای بیشتر و یک تصمیم درست مشکلات این مراکز و مطبوعات شهرستان جهرم در حوزه تبلیغات برطرف شود.
محسن نعمت اللهی یادآور شد: توقع ما از فعالان این حوزه و مطبوعات این است که با تعامل و همدلی سعی کنند مشکلات این حوزه هر چه سریعتر برطرف شود تا تمام فعالان این عرصه بتوانند در فضای صمیمی مشغول کار شوند و از این بابت زیانی متوجه کسی نشود
در این جلسه صابر سهرابی با ارائه و بیان آییننامهها اظهار کرد: تمام فعالان این عرصه باید دقت داشته باشند که بر اساس قوانین و آییننامهها نسبت به درج آگهیها و مطالب اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه شهرستان جهرم یکی از فعالترین شهرستانها در خصوص کانون آگهیها میباشد یادآور شد: در این زمینه همه موارد باید بر اساس قانون باشد ضمن اینکه اصل تعامل و همکاری در این زمینه بسیار میتواند راهگشا باشد.
از سویی دیگر بهرام بشیرزاده هم گفت: خوشبختانه مجوزهای نشریات خوبی برای شهرستان جهرم صادر شده اما متاسفانه فعالیت قابل توجهی در این زمینه شاهد نیستیم.
مشاور اجرایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: با توجه به تعداد مجوزهای صادر شده در بخش مطبوعات و اعتباری که شهرستان جهرم در خصوص فرهنگ و هنر در سطح استان دارد تقاضا داریم مسئولان این نشریات هر چه سریعتر نسبت به فعالیت و راهاندازی نشریات اقدام کنند.
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