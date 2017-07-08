باغ های خصوصی شمال تهران آبیاری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نوربخش پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که باغ های خصوصی شمال تهران توسط اداره فضای سبز شهرداری منطقه یک آبیاری می شوند، اظهار داشت: باتوجه به کمبود بارش و همچنین کاهش سطح آب های زیرزمینی و محدودیت به وجود آمده در زمینه برداشت آب از چاه های خصوصی و برای حفظ باغ های منطقه و جلوگیری از خشک شدن درختان کهن سال و ارزشمند، اداره فضای سبز این منطقه اقدام به آبیاری باغ های شخصی کرد.

وی گفت: در این راستا ۲۰۳ باغ خصوصی شخصی که نیازمند کمک برای آبیاری درختان هستند در ۱۰ ناحیه منطقه شناسایی و عملیات آب رسانی به آنها در حال انجام است.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک تهران خاطر نشان ساخت: وظیفه اصلی اداره فضای سبز حفظ و حراست از درختان و باغ های موجود است، در همین راستا با به کارگیری یک دستگاه تانکر ۱۲ هزار لیتری ،به طور میانگین ۷۸۰ هزار لیتر آب در هفته درباغ هایی با مالکیت خصوصی در سطح نواحی منطقه توزیع می شود.

وی گفت: جهت نگهداشت فضای سبز و حفظ باغات از شهروندان می خواهم، در صورت مشاهده باغ های خصوصی که در حال خشک شدن هستند با سامانه ۱۳۷ تماس حاصل و موارد را اعلام کنند تا نسبت به آبیاری آنها اقدام شود.