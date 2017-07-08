فعال شدن مجدد طرح پرورش ماهی سردابی در جهرم

محمدرضا شهابی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با توجه افزایش بارندگی های سال جاری و همچنین تغییر مدیریت کارگاه پرورش ماهی سردابی کوشک سرتنگ بخش سیمکان این کارگاه مجدداً با ظرفیت کامل راه اندازی و فعال شده است.

وی افزود: این مرکز پرورش ماهی قزل آلا با وسعت ۳ هزار مترمربع و هزار و ۵۰۰ مترمربع استخرهای پرورش با ظرفیت ۱۵ تن در حال فعالیت است.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم بیان کرد: در حال حاضر هر ۱۹ استخر این مرکز فعال و دارای ۱۵۰هزار قطعه بچه ماهی با وزن ۳۰ تا ۵۰ گرم و ۱۵هزار قطعه ماهی پرواری با وزن ۴۰۰تا ۵۰۰ گرم است.

شهابی با اشاره به اینکه با توجه به رفع مشکل کم آبی و همچنین اجرای طرح پرورش پلکانی انتظار می رود تولید این مرکز به بالغ بر ۳۰ تن در سال افزایش یابد، گفت: ماهی تولیدی در این مرکز به شکل خرده فروشی به روستاهای اطراف و مسافرین و همچنین به شکل عمده به بازار شیراز و تهران ارسال می شود.